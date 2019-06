Germania-Svezia | Mondiali calcio femminile 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) L’ultimo quarto di finale deidiandrà in scena alle ore 18.30 e metterà di fronte lae la: le teutoniche hanno battuto la Nigeria agli ottavi per 3-0, dopo aver superato il girone a punteggio pieno senza subire reti, mentre le scandinave hanno battuto di misura il Canada dopo aver chiuso il raggruppamento alle spalle degli USA. In palio in questa partita anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La sfida sarà visibile in tv in chiaro su Raidue e in abbonamento su Sky Sported in streaming gratuitamente su RaiPlay e in abbonamento su Sky Go, infine OA Sport,al solito, vi offrirà la diretta live testuale del match. Di seguito il programma completo della gara:di– Quarti di finale (sabato 29 giugno) ore 18.30Diretta tv su Raidue e Sky SportDiretta ...

NotizieIN : DIRETTA TV Oggi Italia-Olanda Streaming, Germania-Svezia Gratis, dove vedere le partite. Stasera Uruguay-Perù (Quar… - mattia78457822 : @Simolo4 @FranzvonFlach90 @orfini @matteosalvinimi La gente si ostina a pensare che il problema sia Salvini (che pe… - Sandrino_14 : Gli USA in semifinale vogliono dire che se l'Italia domani vincesse contro l'Olanda sarebbe non solo semifinale ma… -