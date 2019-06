G20 | Trump congela nuovi dazi alla Cina | “Lavoriamo con Pechino per un accordo”

Al G20 tregua tra Usa e Cina sui dazi. Trump apre a Huawei : Un accordo per una tregua sui dazi e sulla guerra commerciale, con tanto di apertura a Huawei da parte degli Usa. E’ il contenuto dell’accordo stilato a Osaka da Donald Trump e Xi Jinping, per rilanciare i negoziati sul commercio Usa e Cina. Accordo in virtù del quale, “almeno per il momento”, non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione è giunta al ...

Trump-Putin sorrisi e ironie al G20 : “Non interferire sulle mie elezioni” : Vladimir Putin si presenta al G20 affermando che la democrazia liberale è obsoleta, e per tutta risposta colui che dovrebbe essere il leader mondiale del liberalismo scherza sull’offensiva lanciata da Mosca per interferire nei processi elettorali e destabilizzare la democrazia occidentale....

G20 - Trump si sfila dagli accordi sul clima | Cina : non ci saranno nuovi dazi americani : Sull'ipotesi di rinvio a ottobre della procedura Ue ai danni dell'Italia, il ministro dell'economia Tria afferma di "non averne mai sentito parlare"

G20 - Trump e Xi per riavvio negoziati : 7.15 Concluso l'atteso bilaterale tra il presidente Usa, Trump, e l'omologo cinese, Xi Jinping, al G20 di Osaka, in Giappone. L'incontro è durato circa 80 minuti. I due si sono detti favorevoli al riavvio dei negoziati sul commercio, riporta la tv statale cinese Cctv. I colloqui tra Usa e Cina sono "ritornati in carreggiata", ha detto Trump ai giornalisti dopo l'incontro. "I negoziati stanno continuando", ha aggiunto.

Osaka - duello Xi Jinping-Trump al G20 : 14.11 Prima polemica tra Cina e Usa al G20 di Osaka. Xi Jinping ha infatti chiesto ai leader di schierarsi contro l'idea di uno sviluppo a "porte chiuse" per promuovere l'integrazione fra economia digitale e reale, mentre Trump ha detto di voler "assicurare robustezza e sicurezza delle nostre reti 5G", riferendosi chiaramente al gigante cinese Huawei Trump ha inoltre dichiarato di non aver "mai promesso" a Pechino che non avrebbe varato nuovi ...

G20 di Osaka - Trump alla Cina : “Mai detto stop a dazi”. E avverte l’Iran : “Se avremo un accordo bene - altrimenti sentirete” : Una mano tesa verso Putin, un monito contro Cina e Iran, tanti complimenti alla Merkel. È questa la linea scelta dal presidente statunitense Donald Trump nel corso del G20 di Osaka. Con Vladimir Putin, assicura, “abbiamo un rapporto molto, molto buono”. E il presidente russo, dal canto suo, assicura: “Non posso che essere d’accordo con lui. I nostri team stanno lavorando insieme”. I due leader si sono visti per la prima ...

G20 - Trump e Xi Jinping protagonisti del vertice di Osaka e Putin comprimario di lusso : G20. Oggi e domani si stanno riunendo a Osaka, in Giappone, i leader delle venti potenze economiche mondiali. Stiamo parlando degli Stati che, da soli, producono circa l’85% dell’economia del pianeta. Il forum, che si tiene ogni anno, è soprattutto un'occasione perché i capi di governo si vedano ed affrontino a quattr’occhi i loro diverbi politici ed economici. Da questo punto di vista la materia del contendere è sempre stata abbondante. In ...

G20 Osaka - Donald Trump gela Putin : "Non interferire con il voto negli Usa" : "Non interferite nelle elezioni". Così Donald Trump ha accolto Vladimir Putin all'inizio del loro incontro a margine del G20 di Osaka appena iniziato. Una battuta, piuttosto raggelante, per stemperare il clima scaldato dall'intervista storica del presidente russo al Financial Times sul "fallimento d

G20 - Trump incontra Abe e Merkel : 4.35 L'apertura del G20 di Osaka è preceduta da una serie di incontri bilaterali e allargati: il presidente Trump ha già visto il premier nipponico Shinzo Abe e la cancelliera tedesca Merkel. Con Abe, il tycoon ha concordato di accelerare il negoziato bilaterale sul commercio,rafforzando e ampliando l'alleanza che già ora è "robusta". Con Merkel, viste le tensioni sui dazi ventilati per le auto.Per Trump i rapporti tra i due paesi hanno ...

Vertice G20 a Osaka - da domani Conte in Giappone. Attese concentrate su guerra commerciale tra Trump e Xi : Nel fine settimana tutti i riflettori saranno accesi su Osaka, in Giappone, dove il 28 e il 29 giugno i leader della Terra si riuniranno per il Vertice del G20, durante il quale dovrebbe essere discussa una vasta gamma di argomenti. Le Attese dei media sembrano però concentrate sulla possibilità che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello della Cina, Xi Jinping, raggiungano un accordo che metta fine alla guerra commerciale tra i ...

G20 a Osaka - tutti i dossier sul tavolo (e l’incontro Trump-Xi) : Riusciranno i presidenti Donald Trump e Xi Jinping a sancire, se non una pace, almeno una tregua nella guerra commerciale Usa-Cina, tra le sollecitazioni dei...

Xi - ok all’incontro con Trump al G20 di Osaka : Dopo aver attaccato la Bce di Mario Draghi accusandola di promuovere una concorrenza sleale europea all’industria Usa con il ventilare possibili nuove manovre di stimolo monetario, il presidente americano Donald Trump ha invece lanciato un ramoscello d’ulivo verso Pechino, rendendosi disponibile a riavviare i negoziati commerciali in vista dell’incontro con Xi Jinping...