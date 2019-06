FreeCarola | la campagna di solidarietà alla capitana della Sea Watch Da Lerner a

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) Soccorrere in mare è un crimine, afferma il governo. Ma non tutti sono d’accordo: in tantissimi in queste ore stanno dimostrando vicinanza eSea3, Carola Rackete, arrestata questa mattina all’alba subito dopo l’attracconave con a bordo i 42 migranti che erano in mare da diciasette giorni. La 31enne è accusata di resistenza o violenza contro nave da guerra e di tentato naufragio.è il primo dei trending topic di Twitter. “Per quanto lo si mascheri da atto dovuto – scrive il giornalista Gad– l’arrestoSea3 resterà una macchia indelebile di disonore a carico di uno Stato che calpesta il principio del soccorso in mare, fingendosi invaso da un equipaggio generoso e difeso da migranti inoffensivi”. Per quanto lo si mascheri da atto dovuto, ...

