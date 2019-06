Formula 1 – Ferrari in pole con Leclerc | Hamilton subito dietro | la griglia di partenza

Formula 1 – I ferraristi sognano con Leclerc : il monegasco davanti a tutti nelle FP3 [TEMPI] : Leclerc regala un sorriso ai ferraristi: il giovane monegasco davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria Manca sempre meno ormai alle qualifiche del Gp d’Austria di Formula 1. I piloti sono scesi in pista questa mattina per la terza e ultima sessione di prove libere, che vede ancora una volta Leclerc segnare il miglior tempo. Il monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro ...

Formula 1 - Lewis Hamilton spaventato dalle Ferrari : “sembrano veloci - ma su questo circuito…” : Il britannico ha commentato la prima giornata di libere in Austria, spostando i favori del pronostico sulla Ferrari Solo quarto Lewis Hamilton al termine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, un netto peggioramento rispetto al miglior tempo ottenuto in mattinata. photo4/Lapresse Un riferimento cronometrico che comunque non preoccupa il campione del mondo, soddisfatto del comportamento della sua monoposto: “è ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Austria : Hamilton mette tutti in riga - ma le Ferrari hanno un asso nella manica [TEMPI] : Il pilota della Mercedes chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Vettel e il compagno di squadra Bottas Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, il britannico ferma il crono sull’1:04.838 precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Terzo tempo per l’altra Mercedes di Valtteri ...

Formula 1 – Verstappen spaventa la Red Bull : “Mercedes e Ferrari più veloci - io non voglio finire 4° fino a 35 anni” : Max Verstappen inizia ad essere stanco di finire al 4° posto: il pilota olandese dà fiducia alla Red Bull ma non vorrebbe ritrovarsi a 35 anni a lottare per stare appena fuori dal podio Dopo Mercedes e Ferrari, la Red Bull è decisamente la terza forza del campionato. Lo dicono i numeri in classifica e le prestazioni in pista, nonostante il gap con il duo di testa sia evidente. Max Verstappen, nella conferenza stampa che inaugura il weekend ...

Formula 1 – A tutto Vettel - dalle difficoltà Ferrari al ritiro : “forse non sarò intelligente abbastanza! Io come Michael Schumacher…” : Sebastian Vettel, le difficoltà Ferrari e il futuro nel mondo della Formula 1: il tedesco tra paragoni e ritiro La stagione 2019 di Formula 1 non è iniziata nel migliore dei modi per la Ferrari. 8 weekend di gara fatti di alti e bassi per il team di Maranello, ma nonostante ciò tutti nella casa del Cavallino non hanno perso la motivazione per migliorare sempre più e tornare al successo. photo4/Lapresse Vettel, primo fra tutti, non si ...

Formula 1 - sliding doors in casa Ferrari : i media spagnoli rilanciano una clamorosa sostituzione : La stampa spagnola continua a rilanciare la possibilità che Alonso sostituisca Vettel l’anno prossimo in Ferrari, ma i protagonisti negano I contratti parlano chiaro, la Ferrari almeno fino al 2020 avrà a libro paga sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc. Nessuno spazio per le voci di mercato dunque, anche se in Spagna non si fa che spingere su un clamoroso ritorno di Fernando Alonso a Maranello. LaPresse Qualche settimana fa, il ...

Formula 1 - Binotto sferza la Ferrari : “bisogna assolutamente capire cosa non ha funzionato in Francia” : Il team principal della Ferrari ha parlato in vista del week-end di Spielberg, dove la Ferrari sarà chiamata all’ennesima reazione Nemmeno il tempo di archiviare il Gp di Francia che si torna subito in pista a Spielberg, dove è in programma il Gp d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Photo4/LaPresse Situazione alquanto strana in casa Ferrari, dove ancora si attende la prima vittoria di questa stagione, ...

Formula 1 - sorprendente retroscena Mercedes : svelata l’intuizione di Hamilton che ha ‘ribaltato’ la Ferrari : Un ingegnere della Mercedes ha rivelato il consiglio che Hamilton ha dato al proprio team, un accorgimento rivelatosi fondamentale per superare la Ferrari dopo i test e rifilarle un clamoroso 8-0 Se la Mercedes vola in questo avvio di Mondiale il merito è senza dubbio di Lewis Hamilton, capace addirittura di vincere sei delle prime otto gare disputate. Questi meriti però non si fermano assolutamente qui, visto che proprio una intuizione ...

Formula 1 – Rosberg si congratula con la Mercedes - ma la speranza è di una battaglia accesa con la Ferrari : i post social : Nico Rosberg, i complimenti alla Mercedes e quella speranza di una lotta accesa con la Ferrari: i post social dell’ex pilota tedesco al termine del Gp di Francia E’ andato in scena ieri il Gp di Francia 2019 di Formula 1: Lewis Hamilton ha trionfato ancora una volta, al termine di una gara scontata, senza colpi di scena e battaglie. Tutti, adesso, nel Circus sperano in un cambiamento delle regole, che permetta ai piloti di ...

Formula 1 – Verstappen quarto in Francia - l’olandese soddisfatto : “contento di aver chiuso tra le Ferrari” : Finire tra le Ferrari soddisfa Max Verstappen: le parole dell’olandese della Red Bull al termine del Gp di Francia quarto posto per Max Vertstappen oggi al Gp di Francia 2019: l’olandese della Red Bull si è piazzato tra le due Ferrari, di Leclerc e Vettel, oggi al Paul Ricard. Un risultato che in qualche modo soddisfa Verstappen: “chiudere in mezzo alle Ferrari su questo circuito mi fa esser molto contento. Avevo Charles ...

Formula 1 – Leclerc - i miglioramenti della Ferrari e il duello con Bottas : “volevo fargli vedere che ero vicino” : Leclerc regala le uniche emozioni del Gp di Francia 2019: le parole del monegasco della Ferrari al termine della gara di Le Castellet Solo Charles Leclerc è riuscito oggi a regalare emozioni al Gp di Francia 2019: negli ultimi giri di una gara monotona e noiosa, il giovane monegasco della Ferrari ha provato a mettere in difficoltà Bottas, regalando una breve lotta per il secondo posto, al termine della quale però non è riuscito a superare ...

Formula Uno - il Gp di Francia in diretta : Mercedes davanti - le Ferrari inseguono : È in corso il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Castellet: Lewis Hamilton, scattato dalla pole position, è in fuga, inseguito dal compagno di squadra Vallteri Bottas e Charles Leclerc. Più indietro la Ferrari di Sebastian Vettel L'articolo Formula Uno, il Gp di Francia in diretta: Mercedes davanti, le Ferrari inseguono proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 – Hamilton punge la Ferrari - Camilleri risponde : “ecco cosa dico a Lewis” : Louis Camilleri commenta la frecciatina di Lewis Hamilton lanciata alla Ferrari nel post qualifiche del Gp di Francia E’ tutto pronto al Paul Ricard per la partenza del Gp di Francia 2019. Alla vigilia della nuova gara della stagione, Lewis Hamilton ha lanciato una nuova frecciatina alla Ferrari. Il britannico della Mercedes, che ieri a Le Castellet ha conquistato la sua 86ª pole position, ha ‘accusato’ il team di ...

Formula 1 - problemi di affidabilità per la Ferrari : ecco perchè Vettel ha faticato nelle qualifiche in Francia : La monoposto del tedesco ha accusato un problema al motore endotermico, che ha richiesto la sostituzione della pompa dell’olio problemi di affidabilità in casa Ferrari nel week-end di Le Castellet, dove è in programma oggi il Gran Premio di Francia. Secondo quanto riferito dai media tedeschi, il Cavallino si è visto costretto a sostituire la pompa dell’olio sulla monoposto di Vettel, riuscito a conquistare solo un deludente ...