Formula 1 – Bottas sincero dopo il quarto posto in qualifica in Austria | “Ferrari troppo

Formula 1 – Bottas commenta l’incidente delle FP2 : “ho perso il posteriore - il vento punisce ogni errore che facciamo” : Valtteri Bottas contro le barriere nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Mercedes spiega le dinamiche dell’incidente e dà la colpa al vento Brutto incidente per Valtteri Bottas nelle FP2. Il pilota Mercedes ha avuto un problema nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, finendo contro le barriere e distruggendo entrambe le gomme anteriori della sua monoposto. Intervistato a Sky Sport, il finlandese ha ...

Formula 1 - problemi in casa Mercedes nelle FP1 del Gp d’Austria : perdita d’olio sulla monoposto di Bottas : Il pilota finlandese dovrà ritardare l’inizio delle FP1 per un guaio tecnico alla power unit, occorso proprio nella mattinata di oggi problemi in casa Mercedes nella mattinata di Spielberg, sulla monoposto di Valtteri Bottas infatti è stata riscontrata una perdita d’olio che ha obbligato i meccanici a sostituire la power unit numero 2. sulla W10 numero 77 verrà dunque montato il propulsore numero 1, con cui il finlandese ...

Formula 1 – Wolff sorride in Francia - dal regolamento al ‘rischio’ di Bottas sul finale : “Valtteri ha dormito un po'” : Wolff soddisfatto del lavoro Mercedes al Paul Ricard: le parole del team principal Mercedes al termine del Gp di Francia Ancora una doppietta Mercedes in questa stagione 2019 di Formula 1, dominata dal team di Brackley. Lewis Hamilton ha trionfato oggi al Gp di Francia, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Valtteri Bottas ed il ferrarista Charles Leclerc. photo4/Lapresse Una grande soddisfazione per il team delle Frecce ...

Formula 1 – Leclerc - i miglioramenti della Ferrari e il duello con Bottas : “volevo fargli vedere che ero vicino” : Leclerc regala le uniche emozioni del Gp di Francia 2019: le parole del monegasco della Ferrari al termine della gara di Le Castellet Solo Charles Leclerc è riuscito oggi a regalare emozioni al Gp di Francia 2019: negli ultimi giri di una gara monotona e noiosa, il giovane monegasco della Ferrari ha provato a mettere in difficoltà Bottas, regalando una breve lotta per il secondo posto, al termine della quale però non è riuscito a superare ...

Formula 1 – Hamilton grato alla squadra - Bottas insoddisfatto e Leclerc sorridente : le parole dei protagonisti del Gp di Francia : Hamilton euforico, Bottas scontento e Leclerc sereno: le parole dei protagonisti del Gp di Francia 2019 al termine della gara al Paul Ricard Lewis Hamilton ha conquistato oggi la sua 79ª vittoria al Gp di Francia. Una gara senza particolari preoccupazioni per il britannico della Mercedes, che grazie al secondo posto di Bottas, regala al team l’ennesima doppietta. Al Paul Ricard è riuscito ad ottenere un ottimo podio il giovane ...

Formula Uno - nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes : Hamilton davanti a Bottas. Leclerc 3° - Vettel giù dal podio : Lewis Hamilton domina il Gp di Francia dal primo all’ultimo giro e conquista la sesta vittoria stagionale. La festa Mercedes è completata dal secondo posto di Valtteri Bottas, che ha vinto il testa a testa con il ferrarista Charles Leclerc per il secondo posto. Sebastian Vettel, che partiva in settima posizione, chiude al quinto posto. L'articolo Formula Uno, nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. ...

Formula 1 – Hamilton punzecchia Bottas e Vettel - lanciata la sfida a Leclerc [VIDEO] : Lewis Hamilton snobba Vettel e Bottas: il britannico lancia la sfida a Leclerc in vista del Gp di Francia di domani E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Francia 2019: il britannico della Mercedes ha conquistato oggi la prima posizione della griglia di partenza della gara francese, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dal ferrarista Charles Leclerc. Un risultato che fa sorridere Lewis Hamilton, che dopo quanto accaduto ...

Formula 1 – Hamilton ringrazia il team - Bottas si accontenta e Leclerc spera in una lotta in gara : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Francia : Un Hamilton soddisfatto si congratula col team, Bottas pensa già alla partenza di domani e Leclerc spera in una bella battaglia: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Francia 2019 86ª pole position per Lewis Hamilton oggi in pista al Paul Ricard: il britannico della Mercedes partirà domani dalla prima posizione in griglia al Gp di Francia 2019, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e da Charles Leclerc. qualifiche ...

Formula 1 – Terminate le FP2 in Francia : Bottas sorprende Hamilton - le Ferrari pagano dazio [TEMPI] : Mercedes sempre davanti in Francia anche dopo le seconde libere, ma questa volta è Bottas a precedere Lewis Hamilton e le due Ferrari di Leclerc e Vettel Se Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di libere del Gp di Francia, Valtteri Bottas domina la seconda proprio davanti al compagno di squadra. Photo4/LaPresse Cambia l’ordine ma non la sostanza, è sempre la Mercedes a fare la voce grossa sul circuito di Le ...

Formula 1 - Bottas non colpevolizza Vettel : “ecco cosa ti passa in mente dopo aver tagliato la chicane” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa della penalità inflitta a Vettel nel corso del Gp del Canada Valtteri Bottas va un po’ controcorrente rispetto a quello che è il pensiero della Mercedes sulla penalità inflitta a Vettel in Canada, utile per permettere a Hamilton di portare a casa la vittoria. AFP/LaPresse Interrogato in conferenza stampa in Francia, il finlandese ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda: ...

Formula 1 - Valtteri Bottas sfiducia Ferrari e Red Bull : “ecco da cosa dipende il nostro vantaggio” : Il pilota finlandese ha parlato del gap che intercorre tra la Mercedes e le avversarie, sottolineando come non dipenda solo dalle gomme La Mercedes sta dominando il Mondiale 2019 di Formula 1, il team di Brackley ha finora vinto tutte le gare fin qui disputate, con cinque successi di Hamilton e due di Bottas. Photo4/LaPresse Proprio il finlandese ha parlato del gap che intercorre tra le Frecce d’Argento e la coppia Ferrari-Red Bull, ...

Formula 1 - Bottas spaventa la Mercedes : “al livello della Ferrari con il nuovo motore? Purtroppo…” : Il pilota finlandese ha parlato del nuovo propulsore che la Mercedes monterà a Montreal, sottolineando che non eguaglierà quello utilizzato dalla Ferrari Il settimo Gran Premio la Mercedes cambiò. Come da tabella, le Frecce d’Argento si presentano in Canada con un motore nuovo di zecca, utilizzando la seconda delle tre unità previste dal regolamento. AFP/LaPresse Un aumento di potenza non indifferente, che dovrebbe permettere a ...

Formula 1 - Toto Wolff difende Bottas : “quanto accaduto a Monaco con Verstappen lo renderà più forte” : Il team principal della Mercedes ha parlato della situazione vissuta da Bottas a Montecarlo, dove il finlandese è stato privato del secondo posto a causa di un contatto con Verstappen La gara di Monaco non è stata affatto positiva per Valtteri Bottas, toccato in pit-lane da Verstappen e costretto ad una nuova sosta costatagli il terzo posto finale. AFP/LaPresse Una situazione difficile da accettare, su cui ha provato a soffermarsi Toto ...