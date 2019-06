Formula 1 | arrivata la decisione dei Commissari | Lewis Hamilton penalizzato in Austria

sportfair

(Di sabato 29 giugno 2019) Il pilota della Mercedes ha ricevuto tre posizioni di penalità in griglia per aver ostacolato Raikkonen durante la Q1 delle qualifiche del Gp d’è stato sanzionato con tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp d’, retrocedendo così dalla seconda alla quinta casella. Il motivo è l’impedimento non necessario causato a Kimi Raikkonen durante la Q1 delle qualifiche, una manovra che il Collegio deiha punito anche con un punto di penalità sulla patente del pilota della Mercedes. L’arretramento del campione del mondo fa felice Max Verstappen, che scatterà dunque dalla prima fila insieme a Charles Leclerc. Avanzando anche Bottas e Norris, che partiranno rispettivamente terzo e quarto. Prima della ufficialità, lo stessoaveva rivelato la penalità, postando su Instagram un eloquente: “3 ...

