Finale Europei Under21 Germania-Spagna | una sfida fra grandi talenti

Finale Europei Under21 - Germania-Spagna : programma - orari e tv. Su che canale vederla : Manca sempre meno all’atto conclusivo degli Europei Under 21 di calcio: ad Udine si affronteranno domani, sabato 30 giugno alle ore 20.45, Germania e Spagna, che, dopo aver vinto i Gironi B ed A nella prima fase, hanno superato Romania e Francia in semiFinale. Per queste quattro selezioni è arrivato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’atto Finale verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raidue, mentre la diretta streaming ...

Boxe - Europei 2019 : Salvatore Cavallaro è l’unico italiano che va a caccia dell’oro. Due bielorussi in Finale : Agli European Games 2019 di Minsk, in bielorussia, validi come Europei di Boxe, si vanno a comporre le dieci finali delle altrettante categorie di peso coinvolte. Dei quattro italiani coinvolti arriva all’ultimo atto il solo Salvatore Cavallaro, mentre i padroni di casa portano due rappresentanti alla reale fine della corsa. PESI MINIMOSCA (49 kg) Il georgiano Sakhil Alakhverdovi, giustiziere di un comunque buon Federico Serra quasi in ...

Boxe - Europei 2019 : Salvatore Cavallaro - un KO per la Finale nei pesi medi! L’irlandese Nevin finisce al tappeto dopo due minuti : Non serve neanche arrivare alla fine delle tre riprese a Salvatore Cavallaro: il pugile italiano centra, agli European Games 2019 di Minsk validi come Europei per la Boxe, la finale nella categoria dei pesi medi (75 kg) sconfiggendo per KO dopo due minuti l’irlandese Michael Nevin. Il siciliano, dunque, è l’unico azzurro a centrare l’accesso all’ultimo atto, nel quale affronterà l’ucraino Oleksandr ...

Boxe - Europei 2019 : Federico Serra sfiora la Finale - sconfitto per split decision da Alakhverdovi. Bronzo per l’azzurro : Federico Serra è andato vicinissimo alla qualificazione alla finale della categoria 49 kg agli Europei 2019 di Boxe ma purtroppo si è dovuto arrendere per split decision (3-2) contro il georgiano Sakhil Alakhverdovi. L’azzurro ha combattuto a viso aperto contro un avversario estremamente ostico e impegnativo, ha cercato a tutti i costi il pass per l’atto conclusivo e voleva assolutamente lottare per la medaglia d’oro ma i ...

Boxe - Europei 2019 : Simone Fiori lotta alla pari con Dominguez - battuto in semiFinale. Bronzo per l’azzurro tra gli 81 kg : Simone Fiori si deve accontentare della medaglia di Bronzo agli Europei 2019 di Boxe in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia) all’interno della cornice degli European Games. L’azzurro si è dovuto arrendere al cospetto di Alfonso Dominguez Loren, azero di chiare origini cubane che si è imposto per split decision (4-1) nella semifinale degli 81 kg. Il nostro peso massimo leggero, capace nei turni precedenti di annichilire senza ...

La Finale degli Europei Under 21 sarà Spagna-Germania : La finale degli Europei di calcio Under 21 ospitati dall’Italia verrà giocata domenica sera a Udine tra Spagna e Germania. Nelle semifinali disputate giovedì le due finaliste hanno eliminato rispettivamente Francia e Romania, confermandosi ancora una volta come i due

Spagna in Finale con la Germania agli Europei u.21 - 4-1 ai Francesi : La Spagna batte la Francia per 4-1 e conquista la qualificazione alla finale degli Europei Under 21, dove troveranno la Germania.

Basket femminile - Europei 2019 : Italia-Ungheria - una vittoria può valere i quarti di Finale : Gli Europei di Basket femminile sono solo alla sua seconda giornata, ma il match di oggi contro l’Ungheria può essere decisivo per l’Italia. Dopo la bella ed importante vittoria contro la Turchia, le azzurre possono già staccare il pass per i quarti di finale. Un successo contro le magiare, unito anche a quello delle turche contro la Slovenia, darebbe alla squadra di Marco Crespi la certezza matematica del primo posto. Dunque una ...

Germania-Spagna - Finale Europei Under21 : le probabili formazioni : Sarà, quindi, Germania-Francia, la Finale del campionato europeo 2019 di calcio riservato alle formazioni Under 21. I campioni uscenti, che hanno eliminato la Romania dopo un pirotecnico 4-2, se la vedranno con la Rojita che, dopo l’esordio da incubo contro l’Italia, ha ingranato la giusta marcia fino a superare la Francia nella sua semiFinale con il perentorio punteggio di 4-1 Domenica sera alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine ...

Calcio - Europei Under 21 : Spagna-Francia 4-1. Gli iberici demoliscono i transalpini e raggiungono i tedeschi in Finale : La Spagna è la seconda finalista degli Europei Under 21 di Calcio: a Reggio Emilia gli iberici asfaltano in rimonta i pari età della Francia per 4-1 e raggiungono la Germania nell’atto finale della competizione. transalpini avanti su rigore di Mateta al 16′, Roca pareggia al 28′, nel recupero del primo tempo Oyarzabal dal dischetto manda al riposo in vantaggio gli iberici. Nella ripresa chiudono i conti Olmo al 47′ e ...

Europei Under 21 – La Spagna annienta la Francia e va in Finale - per l’Italia aumentano i rimpianti [FOTO] : Spagna e Germania, sempre loro. Le Furie Rosse saranno infatti l’avversario dei tedeschi (che nel pomeriggio ha avuto la meglio della Romania) nella finale dell’Europeo Under 21 dopo aver strapazzato letteralmente la Francia in semifinale: a Reggio Emilia è finita 4-1. Illusorio il vantaggio transalpino al 16′: Adelaide penetra in area e viene steso da Firpo, l’arbitro Kabakov non ha dubbi e concede il calcio di ...

Europei Under 21 – Biscotto indigesto per Francia e Romania - la Finale sarà Germania-Spagna : I tedeschi e le Furie Rosse non danno scampo a Romania e Francia, staccando così il pass per la finale della Dacia Arena Il Biscotto va di traverso a Francia e Romania, eliminate entrambe in semifinale all’Europeo Under 21. Qualificatesi a braccetto dopo lo 0-0 che ha eliminato l’Italia, i romeni escono di scena perdendo 4-2 con i tedeschi mentre i transalpini alzano bandiera bianca al cospetto delle Furie Rosse. Andrea ...

LIVE Spagna-Francia 4-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : la Rojita dilaga - Fabian Ruiz e compagni in Finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ GOOOOOOOOOOOL! MAYORAL! Appena entrato trova subito il gol con una sassata su cross di Fornals dalla destra ma era liberissimo. La Francia è davvero sparita dal campo. 66′ Incredibileeeeee! Mayoral ha campo libero, arriva in area, calcia a botta sicuro, Bernardoni buca l’intervento ma il pallone esce di un soffio. 65′ Olmo sbaglia a non servire il liberissimo Fabian ...