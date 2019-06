Fiat - Le auto della serie 120 FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 29 giugno 2019) Mancano pochi giorni all11 luglio, quando verrà festeggiato il 120 compleanno, che segue di poche settimane un altro importante anniversario, i 100 anniCitroën. Avviandosi verso un nuovo capitolopropria storia, il marchio di Torino si prepara a una rivoluzione a emissioni zero. Proprio come la concept elettrica Centoventi, che la Casa ha presentato a Ginevra lo scorso marzo per celebrare lormai imminente ricorrenza. Un nome che richiama anche unadi vetture nate a partire dalla seconda metà degli anni 60 e in genere battezzate con la stessa sigla di progetto: citycar e utilitarie, ma anche berline, familiari e sportive. Come la 124 Spider, di cui oggi è in vendita la riedizione moderna. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria di immagini, dove raccogliamo le120 (o 12x, se preferite), dal 1966 a oggi.

