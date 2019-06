Fabio Quartararo MotoGP | GP Olanda 2019 | “Pole position incredibile | sono entrato

MotoGP - Risultato FP3 GP Olanda 2019 : Fabio Quartararo centra il nuovo record davanti a Petrucci - Rossi beffa e 14° posto : Un sempre più incredibile Fabio Quartararo centra il nuovo record della pista di Assen e fa sua la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Sul circuito di Assen, baciato dal sole e da temperature di 24 gradi (con 36 sull’asfalto) il francese del team Yamaha Petronas ha stampato un clamoroso 1:32.471 andando a strappare la migliore prestazione a Danilo Petrucci (Ducati) che aveva cullato il sogno di ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Olanda 2019 : “Sto meglio rispetto a Barcellona - devo migliorare in partenza” : Fabio Quartararo è indubbiamente il pilota del momento, è riuscito a salire sul podio due settimane fa a Barcellona, ha conquistato due pole-position in stagione e sta dimostrando di essere estremamente talentuoso. Il centauro della Yamaha cercherà di essere grande protagonista anche in occasione del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend ad Assen. Il transalpino ha partecipato alla conferenza stampa della ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Una sensazione incredibile se penso che 10 giorni fa mi operavo” : Una domenica da ricordare per Fabio Quartararo. Il francese, centauro della Yamaha Petronas SRT, ha ottenuto il primo podio della carriera in MotoGP a Barcellona (Spagna), sede del settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sulla pista catalana Fabio ha riscattato la delusione del podio mancato a Jerez de la Frontera per un problema tecnico ed è stata un’altra corsa sull’asfalto iberico a permettergli di centrare un obiettivo molto ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Penso che sia solo una questione di abituarsi al dolore” : Il miglior tempo della prima giornata delle prove libere della MotoGP nel GP di Catalogna è di Fabio Quartararo, centauro della Yamaha Petronas. Il francese tra l’altro ha da poco subito un intervento al braccio, dunque oggi non ci si attendeva una prestazione di questo livello dal transalpino. Queste le sue impressioni rilasciate a motorsport.com: “Non sapevamo come avrebbe reagito il mio braccio dopo l’intervento, ma sono ...

Gp Catalogna - Fabio Quartararo più veloce nelle seconde libere : Fabio Quartararo è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere nella MotoGp del Gp di Catalunya, settima tappa (su 19) del Motomondiale 2019 che si disputera' domenica sul circuito di Montmelò. Girando in 1'40"079, il pilota francese della Petronas Yamaha ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso, secondo a 0"281, e la LCR Honda di Takaaki Nakagami, terza a 0"302. Quinto Francesco Bagnaia (Pramac Racing) a 0"392, sesto Franco ...

MotoGp – Fabio Quartararo sarà presente al Gp di Barcellona : il pilota Yamaha Petronas ha ricevuto l’ok dai medici : Fabio Quartararo, pilota Yamaha Petronas, ha superato i controlli medici post operatori ricevendo l’ok per prendere parte al Gp di Barcellona Nei giorni scorsi, Fabio Quartararo è stato costretto ad operarsi per risolvere una sindrome compartimentale al braccio. Operazione riuscita perfettamente, ma che ne ha messo in dubbio la presenza al Gp di Barcellona. Il rookie in sella alla Yamaha Petronas, una volta svolti gli ultimi ...

MotoGp - Fabio Quartararo costretto ad operarsi : a rischio la sua presenza al prossimo Gp di Barcellona : Il pilota del team Petronas è stato operato a Barcellona dal Dr Mir per una sindrome compartimentale al braccio destro Fabio Quartararo rischia di saltare il Gran Premio di Barcellona, il pilota francese infatti si è operato per risolvere una sindrome compartimentale al braccio destro che si trascinava ormai da un po’ di tempo. AFP/LaPresse Intervento svolto dal Dr Mir e perfettamente riuscito, ma i tempi di recupero sono al momento ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Maverick Vinales sotto esame. La Yahama pensa a Fabio Quartararo in ottica 2020 : Era il 9 aprile 2017. Si era appena concluso il Gran Premio di Argentina di MotoGP, secondo appuntamento della stagione. Maverick Vinales appena sbarcato in Yamaha aveva completato la sua doppietta personale, ribadendo a tutti che quanto visto nei test invernali non era affatto un caso. Lo spagnolo era pronto per aprire la sua epopea, zittendo tutti i rivali, Marc Marquez in primis. Fast forward. Sembra letteralmente passata una era geologica. ...

VIDEO Fabio Quartararo - GP Francia 2019 : “Devo prendere le misure in frenata - posso migliorare” : Fabio Quartararo continua a stupire in queste prime uscite nel Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro della Yamaha Petronas SRT, che a Jerez de la Frontera (Spagna) si è tolto la soddisfazione di partire in pole position, continua a dare prova di grande confidenza sulla M1. Il terzo posto nella classifica combinata dei tempi delle prove libere del GP di Francia (quinta prova del Mondiale 2019 di MotoGP) è indicativo del feeling con la M1. Il ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Francia 2019 : “Quello che porto a casa da Jerez è il gran passo - ora restiamo concentrati sul lavoro” : Fabio Quartararo arriva a Le Mans per il GP di Francia come principale osservato speciale a distanza di quindici giorni dalla qualifica del GP di Spagna che lo ha incoronato più giovane poleman della storia della classe regina. Il transalpino potrà dunque essere la nuova arma della Francia per cercare di conquistare la vittoria nell’appuntamento di casa, un fatto che non accade nella classe regina da sessantacinque anni (unico successo nel ...

Márquez da primato ma… Fabio Quartararo dice di no! : A Jerez, Marc Márquez è tornato a dire la sua. Eppure Fabio Quartararo, il baby rider francese in sella alla Yamaha Petronas gli ha strappato un primato e… chissà cosa ancora ha in programma!«La chiave è non pensare dov’è il limite. Non esiste il limite, ce lo poniamo da soli. Devi incontrarlo il più tardi possibile. Il tuo primo rivale sei sempre te stesso. Nella pista non ci sono amici, devi essere egoista», a parlare è Marc Márquez, ...

MotoGP - Test Jerez 2019 : Fabio Quartararo avanti a metà giornata su Marquez - indietro le Ducati - male Rossi 17° : Per mettersi alle spalle, almeno in parte, la cocente delusione di ieri, Fabio Quartararo ha chiuso al comando la prima metà della giornata dei Test di Jerez de la Frontera (Spagna) riservati alla MotoGP. Il francese del team Yamaha Petronas ha stabilito il limite delle prime quattro ore di turno, in 1:37.101, portandosi ad appena 221 millesimi dal tempo della pole position di Marc Marquez di sabato. Il campione del mondo, come sempre in grande ...

VIDEO Fabio Quartararo rompe nel GP Spagna - il francese era secondo : sfortuna per il pilota Yamaha : Che sfortuna per Fabio Quartararo durante il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota francese aveva conquistato la pole position nella giornata di ieri e oggi si trovava al secondo posto alle spalle di Marc Marquez a metà gara ma purtroppo la sua Yamaha lo ha tradito ed è stato costretto al ritiro. Di seguito il VIDEO con il problema tecnico di Fabio Quartararo durante il GP Spagna 2019. VIDEO PROBLEMI MECCANICI ...