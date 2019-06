F1 | GP Austria 2019 | orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv

F1 - GP Austria 2019 : al Red Bull Ring è in palio la pole position - per una lotta sul filo dei millesimi : Cosa dobbiamo attenderci dal sabato del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno? Se quanto visto nella giornata di ieri sarà confermato ci attende grande equilibrio al Red Bull Ring, con diversi piloti a caccia della pole position in un giro che sarà davvero da cuore in gola, dato che si percorre in poco più di sessanta secondi. Come ogni altra occasione il grande favorito per partire davanti a tutti sarà Lewis Hamilton. Il campione del ...

LIVE F1 - GP Austria 2019 in DIRETTA : orari FP3 e qualifiche - canali tv - streaming e programma : Superata la prima giornata di prove libere sul circuito di Spielberg con il miglior tempo di Charles Leclerc, la Formula 1 si tuffa oggi nel vivo del suo nono appuntamento stagionale, quello del GP d’Austria. Le vetture scenderanno in pista alle 10:25 per la terza sessione delle prove libere che faranno da preludio allo spettacolo delle qualifiche delle 15:00, le quali si preannunciano sicuramente tra le più belle e avvincenti ...

F1 oggi - GP Austria 2019 : orari FP3 e qualifiche - canali tv e streaming - programma Sky e TV8 : oggi, 29 giugno, andranno in scena le prove libere 3 e le qualifiche del GP d’Austria, nono round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Spielberg si preannuncia una sfida molto equilibrata, giocata sul filo dei centesimi, dove tutti andranno a caccia della Mercedes. Le Frecce d’Argento, dominatrici assolute di quest’annata, sono le grandi favorite per la conquista della pole position. Il britannico Lewis Hamilton e il ...

F1 Austria 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Lampo Ferrari ( Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) nella seconda sessione di prove libere del gran premio d'Austria: Charles Leclerc (1:05.086) è stato il piu' veloce nel pomeriggio, rispondendo cosi' a Hamilton che aveva dominato le prove della mattina. alle spalle del monegasco della Ferrari Valtteri Bottas (nonostante l'incidente alla curva 5) e la Red Bull di Pierre Gasly. «solo»quarto Lewis Hamilton, ...

Lewis Hamilton F1 - GP Austria 2019 : “La Ferrari sembra veloce - mi aspetto una dura battaglia” : Lewis Hamilton ha concluso al quarto posto nella graduatoria di questa prima giornata di prove libere del GP d’Austria, nono round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Spielberg, il britannico non è riuscito a completare la sua simulazione del time-attack, danneggiando anche in alcuni casi l’ala anteriore per via della presenza di alcuni dissuasori, esternamente al cordolo, causanti diversi problemi non solo all’alfiere ...

Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “La Ferrari ha un buon comportamento ma possiamo ancora migliorare” : Non è stata una giornata da incorniciare per il tedesco Sebastian Vettel la prima del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Spielberg, infatti, Seb ha concluso all’ottavo posto, rendendosi protagonista di un’uscita di pista in curva 10, fortunatamente senza conseguenze sulla SF90. Un incidente però che ne ha rallentato decisamente il lavoro, non potendo portare a termine il programma previsto e ...

Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “La Ferrari ha un buon comportamento ma possiamo ancora migliorare” : Non è stata una giornata da incorniciare per il tedesco Sebastian Vettel la prima del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Spielberg, infatti, Seb ha concluso all’ottavo posto, rendendosi protagonista di un’uscita di pista in curva 10, fortunatamente senza conseguenze sulla SF90. Un incidente però che ne ha rallentato decisamente il lavoro, non potendo portare a termine il programma previsto e ...

Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “Contento del passo della Ferrari. Farò di tutto per stupire” : E’ stato decisamente un buon venerdì quello di Charles Leclerc, nel weekend del GP d’Austria 2019 (nono round del Mondiale di F1). Il monegasco della Ferrari ha concluso davanti a tutti le prove libere 2, mettendo in mostra un’ottima velocità sia nella simulazione del time-attack sia in quella della gara. Soprattutto con le gomme morbide, l’alfiere del Cavallino Rampante ha fatto vedere una costanza invidiabile, ...

Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “Contento del passo della Ferrari. Farò di tutto per stupire” : E’ stato decisamente un buon venerdì quello di Charles Leclerc, nel weekend del GP d’Austria 2019 (nono round del Mondiale di F1). Il monegasco della Ferrari ha concluso davanti a tutti le prove libere 2, mettendo in mostra un’ottima velocità sia nella simulazione del time-attack e sia in quella della gara. Soprattutto con le gomme morbide, l’alfiere del Cavallino Rampante ha fatto vedere una costanza invidiabile, ...

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Austria 2019 : “Sto bene - perso il posteriore in curva 5? : Incidente anche per la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas nelle prove libere del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: “Sto bene, ma ho perso il posteriore all’ingresso di curva 5, era una cosa inattesa, ho fatto una correzione ma è stato troppo tardi“. LA VIDEO INTERVISTA A Valtteri Bottas roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Ho perso il posteriore - la sessione è stata difficile” : Incidente per la Red Bull dell’olandese Mex Verstappen nelle prove libere del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: “Le sensazioni sono buone anche se c’è stato quell’incidente, ho perso il posteriore, però la sessione è stata difficile, mi sono lamentato per il vento ed in quella curva mi sono fatto sorprendere“. LA VIDEO INTERVISTA A MAX ...

F1 - GP Austria 2019 : le analisi delle prove libere. La Ferrari c’è - ma la Mercedes vola sui long run : Il venerdì del Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno non ha certamente deluso le attese, anzi. Sul circuito del Red Bull Ring è successo letteralmente di tutto, tra grandi prestazioni, uscite di pista e incidenti non di poco conto. Dopo settimane nelle quali le emozioni erano state confinate nel cassetto, oggi a Zeltweg gli spunti non sono mancati. Andiamo ad analizzare i più rilevanti. Incominciamo dagli errori. Tutti, nessuno escluso, ...

Valtteri Bottas F1 - GP Austria 2019 : “Ho perso il posteriore - c’era vento : può succedere”. Mercedes distrutta : Valtteri Bottas è stato protagonista in negativo delle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha infatti perso il controllo della sua Mercedes ed è andato a sbattere contro le barriere di protezione danneggiando sensibilmente l’anteriore della propria monoposto. Il finnico, nonostante il grave errore in curva 5, è riuscito a chiudere in seconda posizione alle spalle di Charles Leclerc e al ...

F1 - GP Austria 2019 : risultato FP2. Leclerc il migliore - Bottas 2° e Vettel 8° a muro - Hamilton 4° non incanta : Va in archivio una seconda sessione di prove libere del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale di F1, piuttosto turbolenta. Il migliore è stato Charles Leclerc, su Ferrari, dimostrando di trovarsi piuttosto bene sul tracciato di Spielberg. Il monegasco, con le gomme soft, ha stabilito la miglior prestazione di 1’05″086. Alle sue spalle la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas (+0″331) e la Red Bull del francese ...