F1 - GP Austria 2019 : Lewis Hamilton penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza. Partirà 5° : Si attendevano notizie da Spielberg (Austria), sede del nono round del Mondiale 2019 di F1. L’ufficialità è arrivata: il britannico della Mercedes Lewis Hamilton è stato penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza e dunque domani inizierà il suo GP dalla quinta posizione. Il britannico, inizialmente secondo a 259 millesimi dalla Ferrari di un eccezionale Charles Leclerc (pole position), si è reso protagonista di un episodio un ...

F1 - GP Austria 2019 : la nuova griglia di partenza dopo la penalità a Hamilton. Cambia tutto - Leclerc in pole position : Lewis Hamilton è stato penalizzato dalla Direzione Gara del GP d’Austria 2019 per aver effettuato una manovra di ostruzione nei confronti di Kimi Raikkonen durante il Q1 delle qualifiche. Il britannico è stato giudicato colpevole e dunque è stato retrocesso di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara di domani: il pilota della Mercedes scivola così dal secondo al quinto posto, dovrà scattare dalla terza piazzola. Niente duello al ...

F1 - GP Austria 2019 : analisi qualifiche. Leclerc e la Ferrari impressionano - ma i distacchi sono minimi con Mercedes e Red Bull : Le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno ci hanno regalato, senza pericolo di essere smentiti, numerosi spunti importanti. In primo luogo Charles Leclerc, centrando la sua seconda pole position della carriera (rifilando oltre due decimi al “Re del sabato” Lewis Hamilton) ha dimostrato di essere un talento cristallino della massima categoria del motorsport, in secondo luogo che la Ferrari su queste tipologie ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “Voglio la mia prima vittoria. Contento per la pole position” : pole position e record della pista per Charles Leclerc nelle qualifiche del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: “Sono molto Contento perché il giro non era iniziato molto bene visto il traffico nell’ultimo settore, era tutto molto difficile però sono molto Contento“. VIDEO INTERVISTA A Charles Leclerc NEL GP D’Austria DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Mattia Binotto F1 - GP Austria 2019 : “Due pole Ferrari in tre gare - contento per Leclerc. Peccato per Vettel” : Mattia Binotto può festeggiare la pole position conquistata da Charles Leclerc nel GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha battuto Lewis Hamilton sul giro secco e domani scatterà al palo per la seconda volta in carrieera, il general manager della Ferrari esulta per il risultato conseguito dal giovane talento mentre deve fare i conti con i problemi meccanici riscontratati da Sebastian Vettel che gli hanno impedito di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “Si è rotto qualcosa - la Ferrari valeva la pole position. In gara per rimontare” : Giornata storta per Sebastian Vettel che non è riuscito a prendere parte al Q3 nelle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha dovuto fare i conti con un problema ala power unit della sua Ferrari e non è potuto scendere in pista, è dovuto rimanere ai box nel momento cruciale della giornata e domani scatterà dalla nona piazzola con l’obiettivo di recuperare posizioni su posizioni. Un peccato perché la ...

F1 Gp d’Austria 2019 - la Ferrari di Leclerc conquista la pole davanti a Hamilton : la griglia di partenza : Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio d’Austria e strappa così il primo posto a Lewis Hamilton. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso le qualifiche con il tempo 1.03.003, precedendo la Mercedes di Hamilton a +0.259 e la Red Bull di Max Verstappen a +0.436. Quarto posto in griglia per l’altra Mercedes di Valterri Bottas. Male invece Sebastian Vettel che a causa di un problema alla sua Ferrari è rimasto fuori dall’ultima ...

Lewis Hamilton F1 - GP Austria 2019 : “Oggi Leclerc era imbattibile - sulla gara di domani…” : Lewis Hamilton non è in pole position e questa già di suo è la prima notizia. Il “Re” del sabato, questa volta, non è stato in grado di avere la meglio su uno scatenato Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno, con una Mercedes che, per diversi motivi, non è risultata dominante come al solito nel giro veloce. Il pilota inglese, per questo motivo, è soddisfatto della sua prestazione e, ...

LIVE F1 - GP Austria 2019 in DIRETTA : qualifiche - Ferrari credici! Si può fare per la pole! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale di F1 LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1. Si preannuncia una battaglia infuocata a Spielberg per la conquista dell’ambitissima pole position, si ...

F1 - GP Austria 2019 : carburante troppo freddo sulla Alfa di Giovinazzi - multa di 5000 euro : La Alfa Romeo Sauber dovrà pagare 5000 euro di multa per avere utilizzato un carburante “refrigerato” durante le prove libere 2 del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1. Il regolamento prevede che la temperatura del carburante in aspirazione sia al massimo inferiore di 10 °C rispetto a quella ambiente mentre ieri aveva toccato un – 17°C di differenziale sulla monoposto di Antonio Giovinazzi. L’irregolarità ...

F1 - Qualifiche GP Austria 2019 : orario - canale tv - programma - streaming e differite : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Qualifiche DEL GP D’Austria 2019 DI F1 ALLE 15.00 Siamo pronti a vivere il duello che la F1 manderà in pista al Red Bull Ring di Spielberg per le Qualifiche del GP d’Austria 2019, nono appuntamento della stagione. Il buon passo mostrato dalle Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel ieri potrebbe indicare una battaglia più serrata del previsto con le dominanti Mercedes nella sessione che ...

F1 - GP Austria 2019 : risultato FP3. Charles Leclerc è un fulmine nel time-attack! Hamilton 2° - Vettel 4° : Uno scatenato Charles Leclerc firma il miglior tempo della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2019 e si presenta così alle qualifiche con concrete ambizioni di pole position. Il monegasco della Ferrari ha proseguito sulla falsariga del venerdì ed ha portato a termine il programma di lavoro senza sbavature e mettendo in mostra un potenziale enorme sul giro secco con gomme morbide. L’ex pilota dell’Alfa ...

F1 su TV8 - GP Austria 2019 : come vedere le Qualifiche gratis e in chiaro. Orari e programma : L’attesa sta per finire a Spielberg in vista delle Qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019, ottava tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Al Red Bull Ring va in scena alle ore 15.00 una qualifica sulla carta molto equilibrata ed incerta con Ferrari e Mercedes in lotta per una pole position che si deciderà sul filo dei centesimi. Il venerdì stiriano ha messo in evidenza una Rossa competitiva specialmente grazie ai lunghi ...

F1 in tv - GP Austria 2019 : su che canale vedere FP3 e Qualifiche. Orari - dirette e differite su Sky e TV8 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 E DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Austria 2019 DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00 Dopo la prima giornata di ieri dedicata alle prove libere, quest’oggi si inizia a fare sul serio al Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno. Sul tracciato incastonato nelle montagne della Stiria tornerà in scena la lotta per la pole position (alle ore 15.00) con Mercedes e Ferrari pronte a darsi ...