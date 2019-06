Ex senatrice della Lega a Lampedusa | Qui ci scappa il morto Contestatori

huffingtonpost

(Di sabato 29 giugno 2019) “Non si può venire a fare quello che si vuole, non venite nelle nostra isola altrimenti succede il finimondo. Fate scendere i profughi e poi arrestateli tutti”, ha tuonato l’exleghista Angela Maraventano durante lo sbarcoSea Watch nel porto di.Botta e risposta sul molo tra lei e la ex sindaca Giusi Nicolini subito dopo l’arresto di Carola Rackete. “Che vuoi tu, chi sei tu per decidere chi deve venire e chi no”, ha detto la Nicolini rivolgendosi alla Maraventano.L’ex parlamentare del Carroccio si è poi rivolta alla capitanaSea Watch: “Vergognati, vergognati!”. La Maraventano guidava un gruppo di attivisti leghisti, che hanno attaccato l’intero equipaggio definendoli “scafisti”.

chetempochefa : Le parole della Senatrice a vita #LilianaSegre a #CheTempoCheFa ?? - michelefarrugg : RT @francescatotolo: .@AMaraventano ex senatrice della #Lega, ha urlato contro @seawatchcrew: 'Vergognatevi. Questa è la mia isola e voi la… - Ladygalga1 : RT @francescatotolo: .@AMaraventano ex senatrice della #Lega, ha urlato contro @seawatchcrew: 'Vergognatevi. Questa è la mia isola e voi la… -