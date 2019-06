Europeo Under 21 | ad Udine il sistema di riconoscimento facciale per gli spettatori

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Scampoli/Bertozzi in SEMIFINALE! Quinti Marchetto/Di Silvestre : Ancora l’Italia nella top four di un grande evento internazionale giovanile. Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli sono in semifinale al Campionato Europeo Under 20 di Goteborg e domattina affronteranno le olandesi Schoon/Van Driel per un posto nella finale dove, con ogni probabilità, ci saranno le “solite” russe Bocharova/Voronina. Bertozzi e Scampoli hanno compiuto l’ennesimo capolavoro del loro Europeo superando anche ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. E’ Grande Italia! Doppia coppia azzurra nei quarti di finale : Non finisce di stupire l’Italia dei giovani che continua ad essere protagonista nei vari campionati internazionali riservati agli Under. Goteborg si colora di azzurro con l’Italia che piazza ben due coppie nei quarti di finale dell’Europeo Under 20, Bertozzi/Scampoili in campo femminil e Marchetto/Di Silvestre tra i maschi, Tra le donne arriva negli ottavi di finale la quarta vittoria consecutiva, tutt’altro che scontata, ...

Pronostico Spagna-Germania - Finale Europeo Under 21 - 30-6-2019 : Europeo Under 21, Finale, analisi e Pronostico di Spagna-Germania, domenica 30 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincentePronostico//Under 21 – Ci da tristezza non vedere l’Italia contendersi la vittoria Finale dell’Europeo, specialmente se pensiamo al fatto di essere stati noi ad ospitare la manifestazione. Ma in Finale sono arrivate, forse, le due squadre che in valori assoluti erano le due migliori del torneo.E non soltanto ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Marchetto/Di Silvestre negli ottavi! Tra poco le coppie azzurre si giocano i quarti : Mezzogiorno di fuoco per l’ItalBeach agli Europei Under 20 di Goteborg. Le due coppie italiane fra pochi minuti scenderanno in campo per disputare gli ottavi di finale della rassegna giovanile continentale. In mattinata, nel torneo maschile, vittoria limpida degli azzurri Marchetto/Di Silvestre che hanno inanellato il terzo successo consecutivo del loro torneo superando 2-0 (21-15, 21-15) nella sfida dei sedicesimi di finale la coppia ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Azzurri avanti tutta! Solo vittorie nella seconda giornata per le due coppie italiane. Da oggi eliminazione diretta : E’ Grande Italia nella seconda giornata del Campionato Europeo Under 20 in corso di svolgimento a Goteborg in Svezia. Quattro sfide giocate dagli Azzurri e altrrettante vittorie con l’obiettivo ottavi di finale già centrato in campo femminile dalle vice campionesse olimpiche giovanili Bertozzi7Scampoli e Marchetto/Dui Silvestre che invece dovranno passare attraverso i sedicesimi di finale questa mattina. En plein di successi nel ...

Italia Under 19 - si va verso l’Europeo : 25 i convocati per il ritiro di Coverciano : La Nazionale Under 19 scalda i motori in vista della fase finale del Campionato Europeo di categoria che dal 14 al 27 luglio si svolgerà in Armenia. Carmine Nunziata, che ha preso il posto di Federico Guidi dopo la risoluzione consensuale del suo rapporto con il Club Italia, ha convocato 25 giocatori per il raduno che dal 2 all’8 luglio si terrà nel Centro Tecnico di Coverciano. Martedì 9 luglio il tecnico Azzurro sceglierà i 20 Azzurrini ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Scampoli/Bertozzi : che partenza! Sconfitti Marchetto/Di Silvestre : Partenza a razzo delle azzurre vice campionesse olimpiche giovanili in carica Scampoli/Bertozzi che travolgono, nella prima sfida del girone eliminatorio degli Europei Under 20 di Goteborg, 2-0 (21-7, 21-8) le malcapitate serbe Males/Joldic, mai in partita. Domani le azzurre affronteranno in sequenza le ucraine Khmil/Lazarenko e le austriache Maros/Mitter con gli ottavi di finale nel mirino. In campo maschuile, invece, secca sconfitta al debutto ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. L’Italia cala gli assi sulla sabbia svedese a caccia del podio continentale : Con ancora negli occhi la gioia per l’argento mondiale Under 21 di Windisch e Di Silvestre, l’Italia si tuffa in una nuova avventura giovanile, l’Europeo Under 20 a Goteborg in Svezia e la squadra azzurra si presenta con tante credenziali al terzo appuntamento giovanile della stagione che inizia oggi sulla sabbia scandinava. In campo maschile, reduce dalla cavalcata trionfale di Udon Thani in Thailandia, Alberto Di Silvestre, ...

Pronostico Spagna-Francia - Semifinale Europeo Under 21 - 27-6-2019 : Pronostico Spagna-Francia, Semifinale Europeo Under 21, giovedì 27 giugno 2019Pronostico//Under 21 – La realizzazione di tutto quello che avremmo voluto evitare. La Spagna si è infatti qualificata come prima del girone A, quello che comprendeva anche la nostraItalia, mentre la Francia dopo lo scialbissimo 0-0 con la Romania è passata con lo status di ‘miglior seconda’ del raggruppamento C (evitiamo di mettere di Highlights, perché tanto non ...

Italia Under 21 fuori dall’Europeo - Mancini difende gli azzurrini : “Non meritavano di uscire” [FOTO] : Roberto Mancini difende l’Italia Under 21, fuori dall’Europeo di categoria dopo il pareggio di ieri tra Francia e Romania. Il Ct della Nazionale maggiore si affida a Twitter per esprimere il suo pensiero verso Di Biagio (che ha annunciato pubblicamente l’addio) e i calciatori. Italia Under 21, Di Biagio lascia: “La mia esperienza finisce qui, non è stato un fallimento” “L’Under21 di Di Biagio non meritava di ...

Francia e Romania in semifinale - l'Italia saluta l'Europeo Under 21 : Francia e Romania non si fanno male, vanno a braccetto in semifinale e mettono fine all'Europeo Under 21 dell'Italia. A Cesena, ultima giornata girone

Europeo Under 21 - Italia eliminata : 22.59 Il pareggio temuto è arrivato. Francia e Romania concludono il Girone C con uno 0-0 che le manda entrambe a 7 punti. Primo posto ai romeni, i transalpini sono migliori secondi fra i tre gruppi. L'Italia si è fermata a 6 punti e non stacca il biglietto per la semifinale dell'Europeo casalingo. Un flop che, oltretutto, si ripercuote anche sulle Olimpiadi di Tokyo 2020: fuori dalle prime quattro,gli azzurrini non andranno in Giappone ...

Europeo Under 21 - il ct Di Biagio durissimo nei confronti di Kean : “impari a rispettare le regole” : Il commissario tecnico è tornato a parlare in conferenza stampa del comportamento di Kean, escluso per motivi disciplinari dal match con il Belgio Moise Kean ha saltato il match con il Belgio, vinto dall’Italia con il risultato di 3-1, per motivi disciplinari. L’attaccante della Juventus si è presentato in ritardo all’ultimo allenamento insieme a Zaniolo, venendo così relegato in panchina nell’ultima gara del Gruppo ...

Europeo Under 21 - la Spagna cala il pokerissimo e si qualifica in semifinale : la situazione del Girone dell’Italia : Gli spagnoli superano con un pokerissimo la Polonia e si qualificano in semifinale grazie alla differenza reti, l’Italia resta appesa ad un filo Niente da fare per l’Italia, gli azzurri battono il Belgio ma non basta per chiudere al primo posto del Girone A degli Europei Under 21. In semifinale ci va direttamente la Spagna, che rifila cinque gol alla Polonia e accede al turno successivo grazie ad una migliore differenza ...