Europan Games 2019 oggi : orari - programma - tv e streaming. Il calendario di tutte le gare (domenica 23 giugno) : Terza giornata di gare agli European Games 2019 . A Minsk si comincia con le discipline di precisione: tiro con l’arco, tiro a volo e tiro a segno, per poi entrare nel vivo in maniera veramente intensa, con medaglie da assegnare nei tre sport sopracitati, ma anche nel ciclismo, nella ginnastica acrobatica e in quella ritmica, nel judo e nel sambo. Una giornata molto importante, questa, anche per i colori italiani, con tanti grandi ...

Europan Games 2019 oggi : orari - programma - tv e streaming. Il calendario di tutte le gare (sabato 22 giugno) : Entrano nel vivo gli European Games di Minsk: nella seconda giornata di gare saranno in palio finalmente i primi titoli: inaugureranno il medagliere le prove miste del tiro a segno, poi sarà la volta di tiro con l’arco, ginnastica, ciclismo su strada femminile. Nel pomeriggio ecco i primi podi di judo (validi come Europei) e sambo. La manifestazione sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport 205 ed in diretta streaming in abbonamento ...