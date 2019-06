Emergenza creata ad arte | io l' avrei risolta in 5 minuti | dice Minniti del

agi

(Di sabato 29 giugno 2019) Mentre nella notte la Sea Watch è arrivata in porto, la capitana Carola Raketet è stata arrestata e i 42 migranti a bordo sono stati fatti scendere, sui giornali si continua a parlare di, flussi, corridoi umanitari e quote. E a questo proposito, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano l'ex ministro dell'Interno dei governi di centrosinistra Renzi-Gentiloni, Marcoche quella dei migranti e della nave approdata a Lampedusa è “un'ad”, per poi affermare: “Io l'in 5”. Di sicurodi migranti e Ong se ne intende, dà atto il quotidiano diretto da Marco Travaglio, non foss'altro perché è stato anche il primo a regolamentare l'intervento delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo, attirandosi strali e polemiche. Anche del suo stesso partito, il Pd. Ma come avrebbe affrontato e risoltoil caso Sea Watch? ...

