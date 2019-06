Elodie Di Patrizi tuona | “Flirt con Balotelli? Sono una donna sola”

lanostratv

(Di sabato 29 giugno 2019)sul presunto flirt con Mario: “Non era vero.unasola…” Il gossip non ha risparmiato neancheDinegli ultimi tempi: recentemente, come tutti i fan dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sanno, le era stato infatti attribuito un flirt con Mario, mai confermato da nessuno dei due diretti interessati. E oggi, a distanza di qualche settimana dai rumors “rosa” a riguardo, proprioè tornata a parlare di tale vicenda. Come si legge sulle pagine del nuovo numero del settimanale DiPiù, la cantante ha infatti chiarito: Con Marioci siamo visti una sera, eravamo con amici comuni! E’ stato gentile e mi ha accompagnata a casa. Tutta la storia mi ha fatto ridere: non c’erano neanche foto…! “Hanno parlato di un mio flirt con lui, ma non era vero” ha quindi ...