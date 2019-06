Edoardo | morto a 8 anni Mirabilandia La mamma | «La mia vita è finita | quel posto è

Bimbo morto a Mirabilandia - parla la mamma di Edoardo : “Non volevo lasciarlo da solo” : La mamma di Edoardo Bassani, il Bimbo di 4 anni morto annegato in una piscina dell'area Mirabeach a Mirabilandia, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ricorda gli attimi immediatamente precedenti la tragedia verificatasi nel parco divertimenti di Ravenna lo scorso 19 giugno: "Lì la mia vita è finita".Continua a leggere

Bimbo morto a Mirabilandia - il nonno ricorda Edoardo : “Unico amore della mia vita” : Giovanni Bassani, nonno paterno di Edoardo, il Bimbo di 4 anni annegato mercoledì scorso in una piscina di Mirabilandia, a Ravenna, ha condiviso su YouTube due video toccanti che ritraggono il nipote, accompagnandoli con la scritta: "Unico amore della mia vita". Oggi alle 15:30 i funerali: indetto il lutto cittadino a Castrocaro Terme.Continua a leggere

Bimbo morto a Mirabilandia - domani i funerali di Edoardo : “Tre minuti sott’acqua” : Lunedì i funerali di Edoardo Bassani, il bambino di quattro anni morto annegato nella piscina del parco di divertimenti Mirabeach. Il giorno dopo l'autopsia sono stati comunicati luogo e orario dell'addio al bambino. Intanto l'avvocato della mamma, che risulta indagata, ha dichiarato che "la mia assistita farà il processo sul banco delle persone offese".Continua a leggere

Mirabilandia - l’autopsia su piccolo Edoardo conferma : è morto per annegamento diretto : L'esame avrebbe confermato l'ipotesi sulla causa di morte avanzata dagli inquirenti dopo le verifiche. Prima dell'esame gli investigatori si sono recati nuovamente a Mirabilandia per effettuare un ulteriore sopralluogo alla piscina di "Mirabeach". Per il legale della madre del bimbo sarebbero emersi elementi che la scagionerebbero.Continua a leggere

Oggi l'autopsia sul corpo di Edoardo - morto nella piscina di Mirabilandia : È stata spostata a questa mattina l'autopsia sul corpo di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme, nel Forlivese, morto probabilmente per annegamento mercoledì a Mirabeach, la zona acquatica del parco Mirabilandia di Ravenna. L'esame viene eseguito dai medici Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, scelti dalla Procura. Gli indagati con l'accusa di omicidio colposo in cooperazione sono dieci tra cui la madre ...

Mirabilandia - bimbo morto in piscina : Edoardo sarebbe stato lasciato solo 8 minuti : Edoardo Bassani, il piccolo di 4 anni morto al Mirabeach, sarebbe stato lasciato da solo per ben 8 minuti. È quanto emerge dalle riprese delle telecamere di sicurezza del frequentato parco acquatico di Mirabilandia. Salgono, così, ad una decina le persone iscritte nel registro degli indagati (in Procura è stato, infatti, aperto un fascicolo per omicidio colposo). sarebbe stato lasciato da solo per 8 minuti Mercoledì 19 giugno Edoardo e la mamma ...

Bambino morto a Mirabilandia - Edoardo è rimasto solo per otto minuti : Il piccolo Edoardo Bassani, 4 anni, era in piscina con la mamma a Mirabeach. La donna si sarebbe allontanata "per non più di 10 minuti", raccomandandogli di non muoversi. Ora è indagata per omicidio colposo.Continua a leggere

Bimbo morto a Mirabilandia! Indagata la madre del piccolo Edoardo : La madre del piccolo Edoardo Bassani, il Bimbo di quattro anni morto ieri in una piscina di Mirabilandia, è stata Indagata a piede libero per omicidio colposo in cooperazione. Sentita inizialmente come testimone, l’audizione della donna è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo. È possibile che, in vista dell'autopsia, a breve vengano avvisate altre persone già inquadrate dalle indagini della Procura.