Due disabili sono caduti nel Naviglio Grande nel Milanese | morto un 31enne 

Milano - Due ragazzi disabili cadono nel Naviglio : uno morto - l'altro gravissimo : Tragedia a Robecco sul Naviglio (piccolo centro alle porte di Milano). Due ragazzi disabili di 27 e 32 anni sono caduti nelle acque del Naviglio Grande, mentre in bicicletta percorrevano la ciclabile. Uno di loro è stato recuperato poco dopo in condizioni gravissime, l'altro è stato rinvenuto senza vita diverse ore dopo l'incidente. I due giovani, iscritti al Centro Diurno disabili di Macherio (comune in provincia di Monza e Brianza) stavano ...

Bologna - la denuncia di Due sorelle con disabilità : “Negato imbarco in aereo Due volte in 48 ore” : Erano state selezionate per frequentare una Summer School di una settimana in Irlanda, il cui tema era “Legge e disabilità”. Ma non sono potute neanche arrivare al convegno perché non è stato loro permesso di partire anche se hanno seguito, come fanno sempre, tutte le indicazioni al momento della prenotazione del volo. E’ quanto accaduto sabato 15 giugno alle due sorelle Elena e Maria Chiara Paolini, attiviste per i diritti delle ...