Dove provare l’aperitivo più chic a Milano

(Di sabato 29 giugno 2019) Mio Lab, Park HyattMio Lab, Park HyattMio Lab, Park HyattIdentità GoloseIdentità GoloseIdentità GoloseBvlgari Hotel Bvlgari Hotel Bvlgari Hotel The SpiritThe SpiritThe SpiritBulk Mixology Food BarBulk Mixology Food BarBulk Mixology Food BarEmporio Armani CaffèEmporio Armani CaffèL'aperitivoJust CavalliJust CavalliJust CavalliNon sono mai abbastanza le liste sui posti per fare l’aperitivo a: la capitale italiana della moda, del design, del lusso, dell’innovazione è (anche) la città per eccellenza di questo rito che dopo il lavoro ti alleggerisce la giornata. Sono centinaia i posti da, e quando la serata è speciale bisogna fare ancora selezione. Ecco perché nella gallery sopra trovate indirizzil’aperitivo più. Sono cocktail bar di esclusivi 5 stelle lusso nel cuore della città...

