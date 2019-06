Donna uccisa a coltellate - ricercato il fratello : Vicino a Cagliari, la vittima una 55enne. L'uomo ha infierito su di lei durante una lite e poi è fuggito

Cagliaritano - Donna uccisa a coltellate : 8.10 Una donna di 55 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione. E' avvenuto a Quartu San'Elena, grosso centro dell'hinterland di Cagliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le ricerche del fratello della vittima, 52 anni, perché sospettato di essere l'autore dell'omicidio. L'omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una violenta discussione fra i due. L'arma del delitto non è stata trovata.

Donna uccisa un anno e mezzo fa a Modena - organizzata colletta per il funerale : A Gaggio di Castelfranco, nel modenese, è stata organizzata una colletta per dare “degna sepoltura” ad Arietta Mata, una prostituta ungherese di 24 anni strangolata e uccisa nel gennaio del 2018 .Il corpo giace da un anno e mezzo in obitorio e la famiglia, come riporta il Resto del Carlino di Modena, vive in un villaggio rurale dell’Ungheria e, contattata dal consolato, ha dichiarato di non avere il denaro necessario a ...

Il marito della Donna uccisa da Marco Paolini : "Non lo perdono" : Claudio Carollo Massimo Meggiolaro, marito di Alessandra Lighezzolo, la donna morta in un incidente con l'attore bellunese, ritorna sull'intervista che Paolini ha rilasciato al Corriere "Avrei preferito il silenzio, se Paolini si sente in grado di andare avanti lo doveva fare senza farsi intervistare. Avrei preferito che prima chiarisse con noi, che parlasse a noi", è il commento di Massimo Meggiolaro marito di Alessandra Lighezzolo ...

I figli della Donna uccisa da Marco Paolini : “Non lo perdoneremo mai. Ci ha tolto la mamma - niente è più come prima” : Qualche giorno fa, al Corriere della Sera, Marco Paolini aveva raccontato di “non riuscire a perdonarsi” e aveva raccontato dell’incidente accaduto sulla A4 Milano- Venezia lo scorso 17 luglio. Il suo furgone che tampona con forza un’auto guidata da due donne. Una delle due, Alessandra Lighezzuolo, muore. Aveva due figli. “Sono sicuro che le vittime di questo incidente che ho provocato non saranno dello stesso ...

Uccisa e data in pasto ai maiali! Donna scomparsa 20 anni fa nel Vicentino : Il ritrovamento dell’unghia di un alluce riapre il cold case legato alla scomparsa delle due mogli di Valerio Sperotto, l’ex allevatore di Velo d’Astico (Vicenza) morto nel 2011 a 64 anni. Il reperto è stato ritrovato all’interno di un’area dove Sperotto allevava i maiali. Le analisi hanno confermato che l’unghia apparteneva a Virginia Mihai, seconda moglie dell’uomo, di cui si erano perse le tracce nell’aprile 1999.-- L’esito della ...

Donna uccisa a Carini - si complica la posizione dell’ex marito : trovato acido sul cadavere : Si complica la posizione di Marco Ricci, l'uomo accusato di avere ucciso l'ex moglie, Anna Scavo, all'interno del negozio di Carini (Palermo) in cui la Donna lavorava. Sul luogo del delitto è stata trovata una siringa con dell'acido all'interno e la sostanza era anche sul volto e all'interno della bocca della vittima. La presenza della sostanza sul corpo della Donna fa pensare infatti che l’indagato abbia tentato di sfregiare la sua ex, che poi ...

Omicidio Anna Maria Scavo : in carcere il marito della Donna uccisa : Le indagini hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del marito della donna. I carabinieri ritengono si tratta certamente di Omicidio. Settantadue ore per risolvere il giallo di Carini, grosso centro alle porte di Palermo. I Carabinieri hanno notificato questa mattina all'alba il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, al marito Marco Ricci. L'uomo è ritenuto ...

Donna uccisa a Carini col tagliabalsa - l'ex convivente indagato per omicidio : "Ho difeso mio figlio - si difende parlando a Repubblica - che era voluto andare in negozio per parlare con la mamma". Le indagini continuano per chiarire la dinamica

