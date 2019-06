Donald Trump mette fine al blocco di Huawei | più o meno | via libera agli affari con le

Donald Trump mette fine al blocco di Huawei - più o meno : via libera alle aziende USA : Huawei potrà di nuovo contare sulle attrezzature delle aziende statunitensi: il ban di Huawei si attenua, ma la casa cinese non è ancora fuori dalla lista nera. L'articolo Donald Trump mette fine al blocco di Huawei, più o meno: via libera alle aziende USA proviene da TuttoAndroid.

G20 Osaka - Donald Trump gela Putin : "Non interferire con il voto negli Usa" : "Non interferite nelle elezioni". Così Donald Trump ha accolto Vladimir Putin all'inizio del loro incontro a margine del G20 di Osaka appena iniziato. Una battuta, piuttosto raggelante, per stemperare il clima scaldato dall'intervista storica del presidente russo al Financial Times sul "fallimento d

Donald Trump - dopo le critiche l'elogio : "Voglio Mario Draghi alla Fed" : Donald Trump costruisce un nemico al giorno contro cui scagliarsi per difendere gli interessi degli Stati Uniti. E così se la Cina sembra passare in secondo piano («Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose») ecco irrompere altri avversari. Alcuni nuovi di zecca come il Vietnam («Approfi

Usa - la strana storia di dottor Donald e mister Trump che vi farà rizzare i capelli : Dieci minuti, 600 fatali secondi. Tanto, o meglio, tanto poco è stato, non più di qualche giorno fa, il lasso di tempo che ha separato il mondo da un’operazione militare – il bombardamento per rappresaglia di alcune località iraniane – che minacciava di far di nuovamente esplodere la polveriera mediorientale. E se così non è stato è solo perché – mentre, come in un film di James Bond, le lancette dell’orologio correvano, in un ...

Reddit ha parzialmente bloccato l’accesso al principale gruppo di sostenitori di Donald Trump : Reddit ha parzialmente bloccato l’accesso al suo principale gruppo (subReddit) di sostenitori di Donald Trump, chiamato The_Donald. I contenuti della pagina, che ha circa 750.000 utenti, saranno più difficili da trovare attraverso i motori di ricerca, mentre gli utenti già

Vittorio Feltri e le accuse di stupro a Donald Trump : "Ecco cosa non torna" : Le accuse di violenza sessuale rivolte a Trump sono fantastiche e fantasiose, ma vanno di moda. La stura a certi racconti inverosimili è stata data da Asia Argento, la quale, tutti ricorderanno, incriminò un famoso produttore cinematografico di averla impunemente leccata in una camera d' albergo. L

Calcio femminile - Mondiali 2019 - Megan Rapinoe : “Non andrò alla Casa Bianca”. La risposta di Donald Trump : “Non manchi di rispetto” : I Mondiali 2019 di Calcio femminile negli Stati Uniti stanno facendo clamore non tanto per le prestazioni in campo delle campionesse in carica, ma piuttosto per il duro botta e risposta tra la capitana Megan Rapinoe e il presidente Donald Trump. Tutto è iniziato prima della partita con la Spagna, vinta dalle americane per 2-1, in cui Rapinoe ha deciso di non cantare l’inno nazionale come forma di protesta contro le diseguaglianze. Un ...

Donald Trump vorrebbe Mario Draghi alla Fed : "Altro che Powell - ci vorrebbe lui" : Secondo Donald Trump, alla Federal Reserve “dovremmo avere Draghi al posto” del governatore Jerome Powell, che secondo lui “non sta facendo un buon lavoro”. In una intervista a Fox Business, l’inquilino della Casa Bianca - che ha il potere di scegliere il numero uno della banca centrale Usa, che poi deve essere approvato al Senato - ha espresso il suo gradimento per l’italiano che sta per lasciare la guida ...

Melania Trump - Donald la paragona a Jackie Kennedy e poi le ruba la portavoce : Melania Trump si è vista sottrarre dal marito Donald una delle sue più strette collaboratrici, Stephanie Grisham. La portavoce, 42 anni, lavora dal 2017 per la First Lady che è stata impressionata dalle sue capacità quando gestì la visita del premier giapponese Shinzo Abe, divenuta delicata a causa della crisi dei missili coreani.-- Poi la Grisham salvò Melania dallo scandalo suscitato dalle rivelazioni della pornostar, Stormy Daniels e ...

Rio Grande - il papà e la figlia morti : immigrazione - danno la colpa a Donald Trump : Una foto sconvolgente: un padre e la sua bambina giacciono a faccia in giù nelle acque torbide del Rio Grande. morti mentre tentavano di raggiungere il Texas al confine tra Messico e Stati Uniti evitando il muro tanto voluto dal presidente Donald Trump. Una immagine che ricorda molto da vicino quell

Mondiali di calcio femminile - Megan Rapinoe non canta l’inno : Donald Trump si infuria : Il presidente degli Stati Uniti si è infuriato per il gesto di Megan Rapinoe, star della Nazionale femminile americana che non ha cantato l’inno prima di un match Scintille e clima tesissimo tra il presidente Donald Trump e Megan Rapinoe, una delle star della Nazionale americana di calcio femminile impegnata ai Mondiali in Francia. AFP/LaPresse L’inquilino della Casa Bianca si è infuriato per il gesto compiuto dalla ...

Donald Trump e il Pentagono sono a caccia di alieni : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che il Pentagono sta facendo ricerche per scovare indizi che confermino l’esistenza degli alieni. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il Pentagono sta lavorando alla ricerca di presenze aliene nel nostro mondo. La notizia farebbe felici i protagonisti della serie X Files, Fox Mulder e Dana Scully o, forse, li preoccuperebbe un po’, soprattutto tenendo conto ...

Kim Jong-un ha detto di avere ricevuto una «eccellente» lettera da Donald Trump : KCNA, l’agenzia di news statale nordcoreana, ha raccontato domenica che Kim Jong-un ha ricevuto una lettera scritta dal presidente statunitense Donald Trump, trovandola «eccellente». Kim starebbe «valutando seriamente l’interessante contenuto» della lettera, su cui però non sono state diffuse informazioni

Iran - cyber-attacco degli Stati Uniti : Donald Trump inizia la guerra : Donald Trump è passato all'attacco dell'Iran. Gli Usa, infatti, i hanno lanciato una cyber offensiva contro un gruppo di intelligence Iraniano che gli 007 americani credono sia dietro all’attacco alle petroliere nel Golfo del’Oman. Lo riporta il New York Times. Un atto di guerra informatica che sare