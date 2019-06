Diana Del Bufalo in crisi con Paolo Ruffini? L’attrice zittisce tutti

Tiro a volo - European Games : Diana Bacosi comanda le qualifiche dello Skeet femminile. Terza Chiara Cainero : Il Tiro a volo porta sempre buone notizie ai colori italiani. A Minsk infatti, dove sono iniziate le fasi di qualifica dello Skeet femminile, l’Italia piazza le sue due rappresentanti in prima e Terza posizione dopo le prime serie di sparo. Diana Bacosi con il suo quasi perfetto 74/75 guida la classifica precedendo la russa Albina Shakirova, seconda a quota 70/75, e come detto la compagna di squadra azzurra Chiara Cainero, Terza a quota ...

Sassari Latte Dolce - confermato il faro della meDiana Daniele Bianchi : Il faro della mediana biancoceleste, Daniele Bianchi, mente e diga del centrocampo di mister Stefano Udassi, grande protagonista della scorsa storica stagione, sceglie di proseguire la sua avventura in maglia sassarese e si prepara a vivere un’altro campionato nel segno dell’impegno costante, della professionalità e della ricerca della prestazione migliore possibile. Centrocampista, nato a Sassari il 21 luglio del 1988, è la ...

Un’estate fa : Pupo e Diana Del Bufalo alla ricerca dei successi estivi del passato : Diana Del Bufalo Pupo e Diana Del Bufalo sono pronti a sbarcare su Rai 2. Il cantante e l’attrice condurranno Un’Estate Fa, nuovo programma musicale della rete diretta da Carlo Freccero che ripercorrerà la storia delle hit parade estive dal 1960 fino al 2018. Un modo per dar lustro a 58 anni di musica, a partire dall’epoca in cui, al posto di Spotify, iTunes e YouTube, i grandi successi si diffondevano attraverso i ...

Kate Middleton - l’omaggio a Diana e l’errore del cappotto bianco da colleggiale : Kate Middleton ha preso parte all’annuale cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera nella St George’s Chapel del Castello di Windsor. La Duchessa di Cambridge ha optato per un look formale, come si conviene all’occasione: un cappotto bianco con colletto arrotondato e inserti neri. Il capospalla è firmato Catherine Walker, il marchio inglese più bon ton che ci sia sul mercato e tra i più apprezzati da Kate. Completano ...

Diana Bracco : "Scienza e impresa per il futuro della radiomica" : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Il futuro della radiomica "parte dallo sforzo congiunto fra la scienza, l'accademia e l'impresa, perché l'impresa si rende conto che deve essere vicina all'accademia nel supportarla per i nuovi sviluppi e questa è una rivoluzione". A dirlo è la Presidente della Fondazi

Cartoline dell’incredibile ondata di caldo inDiana : In India, per la precisione a Churu, ai margini del deserto del Rajasthan, lunedì sono stati raggiunti 50,3° C, sfiorando il record di 51 gradi raggiunti a Phalodi, sempre in Rajasthan, nel maggio 2016. Le settimane che precedono l’arrivo del monsone estivo, infatti, sono solitamente le più torride dell’anno. Le previsioni indicano che l’ondata di calore dovrebbe proseguire fino alla metà del mese: il 6 giugno il monsone toccherà la punta ...

LIVE Moto2 GP Italia 2019 in DIRETTA : al via la terza sessione di prove libere della classe meDiana : Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo imperdibile sabato del Mugello! Il motomondiale è arrivato al suo sesto appuntamento, in Toscana per il GP d’Italia e oggi assisteremo alla terza sessione di prove libere e alle due sessioni di qualifiche che determineranno la griglia di partenza per la gara di domani. Il vero dominatore del venerdì è stato Luca Marini, il ventunenne del Team Sky che ha chiuso al comando entrambe le ...

Maserati : 80 anni fa la vittoria della 8CTF a InDianapolis : Maserati celebra l’80° anniversario della clamorosa vittoria della Maserati 8CTF alla 500 Miglia di Indianapolis. Domenica 30 maggio 1939 la 8CTF con al volante il 27enne Warren Wilbur Shaw tagliava il traguardo dopo una corsa di 4 ore e 20 minuti alla media di oltre 115 miglia orarie (pari a 185 km/h). Ancora oggi Wilbur […] L'articolo Maserati: 80 anni fa la vittoria della 8CTF a Indianapolis sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una norma della legge sull’aborto dell’InDiana sulla sepoltura dei feti abortiti - ma non si è espressa su altri aspetti della legge : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una norma della legge sull’aborto dello Stato dell’Indiana che prevede la corretta sepoltura o cremazione dei feti abortiti, sostenendo che lo stato ha «un legittimo interesse per il corretto smaltimento dei resti

“Non è stato un incidente” : le nuove rivelazioni di una coppia di testimoni della morte della principessa Diana : “Ricordiamo ancora chiaramente quanto è accaduto quella notte e viviamo ancora nella paura a causa di ciò che abbiamo visto e di ciò che ci è stato detto”. A rivelarlo in un’intervista al tabloid britannico Daily Express sono stati Robin e Jack Fireston, una coppia che la notte del 31 agosto del 1997 assistette all’incidente nel tunnel dell’Alma di Parigi in cui perse la vita la principessa Diana e con lei il ...

500 Miglia di InDianapolis 2019 : l’albo d’oro della corsa. Simon Pagenaud conquista per la prima volta la gara : L’edizione 2019 della 500 Miglia di Indianapolis viene vinta da Simon Pagenaud, che al termine di una gara tiratissima, risolta quasi in volata, iscrive il suo nome nell’albo d’oro della competizione. ALBO D’ORO 500 Miglia DI Indianapolis Anno Nome pilota Paese Team Telaio Motore Serie Resoconto 1911 Ray Harroun Cyrus Patschke Nordyke & Marmon Company Marmon Marmon AAA Resoconto 1912 Joe Dawson National ...

LIVE 500 Miglia InDianapolis 2019 in DIRETTA : la corsa più veloce del mondo in tempo reale - Power sfida Pagenaud e Newgarden : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 500 Miglia di Indianapolis 2019, valevole anche come sesta tappa della IndyCar Series 2019. Si preannuncia una corsa spettacolare e ricca di colpi di scena fino alla bandiera a scacchi grazie ad un format di gara che agevola capovolgimenti di fronte improvvisi nell’arco dei 200 giri da percorrere sull’ovale da 2,5 Miglia dell’Indianapolis Motor Speedway. Gli incidenti e le ...