Di Maio contro il circo mediatico sulla Sea Watch E avverte l' Europa | Vi

Atlantia - sindacati contro Di Maio : "Parole senza senso" : I sindacati del settore trasporti si intromettono nella polemica tra il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e la società Atlantia della famiglia Benetton. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti si schierano nettamente contro il vicepremier pentastellato e scrivono:"Basta con dichiarazioni che rischiano di danneggiare la stabilità di una delle poche aziende solide del Paese. Di Maio si occupi invece di risolvere le ...

Ponte Morandi - M5S contro Rainews24 : “Di Maio oscurato”. Il cdr : “La notizia era demolizione - non passerella dei politici” : “La Rai oscura il Movimento 5 Stelle”, si legge nel primo piano del Blog delle Stelle. Il casus belli è la diretta di Rainews24 da Genova, in occasione della demolizione del Ponte Morandi: secondo i 5 stelle il vicepremier Luigi Di Maio è stato tagliato fuori dalle inquadrature. E il dibattito va anche oltre il blog: il senatore Primo Di Nicola, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, ha dichiarato che “nel punto ...

Ponte Morandi - M5S contro Rainews24 : “Di Maio oscurato”. Il cdr : “La notizia era la demolizione - non la passerella politici” : “La Rai oscura il Movimento 5 Stelle”, si legge nel primo piano del Blog delle Stelle. Il casus belli è la diretta di Rainews24 da Genova, in occasione della demolizione del Ponte Morandi: secondo i 5 stelle il vicepremier Luigi Di Maio è stato tagliato fuori dalle inquadrature. E il dibattito va anche oltre il blog: il senatore Primo Di Nicola, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, ha dichiarato che “nel punto ...

Mara Carfagna contro Luigi Di Maio : "La crociata contro chi fa impresa non c'entra nulla con il ponte Morandi" : A poche ore dalla demolizione dei piloni 10 e 11 del ponte Morandi (Genova), gli ultimi rimasti in piedi dopo il disastro del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti, Mara Carfagna inveisce contro il Movimento 5 Stelle. "La crociata di Luigi Di Maio contro chiunque fa impresa in Italia non c'entra nulla

Di Maio si scaglia di nuovo contro i Benetton : "Dobbiamo fare giustizia" : nuovo attacco di Luigi Di Maio contro la famiglia Benetton. Un video su Facebook a poche ore dalla demolizione del Ponte Morandi, per puntare il dito contro quelli che ritiene i responsabili delle morti per il crollo del viadotto sul Polcevera, a Genova. ”È stata una pagina tristissima della nostra storia e grazie all’abbattimento ora possiamo costruire. Ma soprattutto dobbiamo fare giustizia - afferma il vicepremier ...

Autoscontro. Salvini riprende Di Maio : "Su Autostrade sbaglia - attenti a dare giudizi sommari" : Matteo Salvini riprende pubblicamente Luigi Di Maio, invitandolo alla cautela nelle sue dichiarazioni contro aziende che assicurano migliaia di posti di lavoro. Il riferimento è alla polemica con Autostrade, società del gruppo Atlantia che fa capo alla famiglia Benetton, ma anche allo scontro in atto con Arcelor Mittal, che ha investito sul post-Ilva a Taranto e ora minaccia di lasciare a settembre.In un’intervista alla ...

Alitalia - Di Maio va contro Benetton : “Atlantia è decotta”. Il gruppo : vie legali : Il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio si scaglia a Borse aperte contro la società Atlantia, mettendo una pietra tombale sull’ipotesi di ingresso della holding della famiglia Benetton in Alitalia. «Sulla questione di Atlantia se abbiamo detto a Genova che revocavamo le concessioni autostradali, il giorno in cui in maniera coerente lo faremo quel...

Luigi Di Maio contro Atlantia : "Decotta - stia fuori da Alitalia". Ira Benetton : "Pronti ad azioni legali" : L'ha combinata grossa, Luigi Di Maio, scatenando su Alitalia la rappresaglia di Atlantia e la reazione, piuttosto nervosa, anche dell'alleato Matteo Salvini. Secondo il ministro dello Sviluppo e leader M5s, la concessionaria autostradale interessata alla compagnia aerea nazionale "è decotta e non pu

Roberto Fico contro Salvini e Di Maio : “cambiamo il M5S” : Roberto Fico contro Salvini e Di Maio: “cambiamo il M5S” La recente intervista rilasciata da Roberto Fico a Repubblica crea un ulteriore spaccatura all’interno del Movimento. Il Presidente della Camera dei Deputati si è scagliato – senza troppi giri di parole – sia contro Di Maio (per la gestione delle dinamiche interne del partito), sia contro il partner di governo, Matteo Salvini (per la politica migratoria e la gestione ...

Luigi Di Maio contro la Sea Watch : “E’ un brand che si fa pubblicità per raccogliere soldi” : Il caso Sea Watch tiene banco in queste ore, anche il ministro Luigi Di Maio è intervenuto contro l’imbarcazione “Siamo diventati ormai il palcoscenico del Mediterraneo. Come mai la Sea Watch neanche prova più ad avvicinarsi alle coste maltesi o alle coste greche? Semplice, a Malta come in Grecia non fa notizia. Hanno preferito restare … Continue reading Luigi Di Maio contro la Sea Watch: “E’ un brand che si fa ...

Roberto Fico cannoneggia contro Luigi Di Maio : "Ritorniamo a parlarci o noi Cinque stelle finiremo calpestati" : "finiremo per essere calpestati". Roberto Fico lancia un grido d'allarme ai colleghi del Movimento Cinque stelle: "Se non ridefiniamo presto identità e valori, ad esempio mettendo di nuovo al centro i temi ambientali e la visione di futuro, non capiremo mai qual è il limite da non valicare", dice in

Di Maio : "Su Tav e Olimpiadi tutti contro M5s" | Sui social prima la rivendicazione della vittoria - poi il dietrofront : La sezione lombarda dei Cinque Stelle sui social ha esultato all'assegnazione dei Giochi invernali a Milano e Cortina, parlando di vittoria del Movimento, ma poi ha rimosso il post

Di Maio : "Tav e Olimpiadi - tutti contro il M5S" : Luigi Di Maio non ci sta e con un post su Facebook rispedisce al mittente le critiche che stanno piovendo in queste ore sul Movimento 5 Stelle e in particolare su alcuni dei suoi amministratori locali. L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali a Milano-Cortina ha sostanzialmente ridato fiato a chi fin qui ha bollato i pentastellati come il “partito del no” a qualunque tipo di evento che possa migliorare l’immagine dell’Italia a livello ...

Di Maio : partito del cemento contro M5S : 20.29 "Ci risiamo, tutto il sistema contro il Movimento. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano. Ma se pensano di farci paura sbagliano". Così su Facebook il leader M5S Luigi Di Maio. "Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune: il solito partito del cemento che non vede l'ora di mettere le mani sul nostro territorio-scrive-Come sempre siamo il loro grande nemico e ne siamo fieri. Dei palazzinari che usano i loro giornali per ...