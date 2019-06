De Laurentiis | “James e Manolas? Dobbiamo giocare con calma”

ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2019) anche il mercato tra le domande poste al presidente del Napoli nel suo intervento a radio Kiss Kiss. Innanzitutto per sapere se arriveranno James Rodriguez e. «Stiamo giocando su più tavoli per capire qual è il più giusto per il Napoli. Con l’arrivo di Conte e quello di Sarri e del nuovo allenatore della Roma noiapprofondire con Ancelotti, che è un maestro, che tipo di gioco fare. Perché ha ragione Arrigo Sacchi quando inneggia al gioco di Sarri, che è un gioco stretto, che ti diverte, però dopo 15 anni di esperienza bisogna capire che uno deve formare una squadra capace diin tanti modi diversi. Gli avversari non sempre ti permettono diil tuo gioco, anche se lo fai alla perfezione, come ha fatto Sarri al Napoli. Anche Sarri in Inghilterra si è trovato in difficoltà perché i calciatori non erano abituati. Ha ragione Ancelotti quando dice che il modulo ...

