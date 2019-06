De Laurentiis | “Dopo le Universiadi faremo altri lavori al San Paolo”

ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2019) Nell’intervista a Radio Kiss Kiss il presidente ha toccato anche il tema dello stadio per cui sembra che si sia finalmente trovato un accordo con il Comune. Depromette che anche il Napoli metterà mano all’impianto dopo leper completare alcuni“Finite leci sarannoper sistemare una parte nel ventre del San Paolo che oggi non si vede. Uno stadio vive di tanti punti nevralgici che non si vedono in tv. E in questo senso noi saremo presenti e ci lavoreremo”. L'articolo De: “Dopo leal San Paolo” ilNapolista.

