David Beckham bacia sulle labbra la figlia Harper e scoppia la polemica

David Beckham attaccato da stampa - tv e social per aver baciato sua figlia - : Fonte foto: Instagram - LaPresse - GettyDavid Beckham attaccato da stampa, tv e social per aver baciato sua figlia 1Sezione: SpettacoliDavid Beckham è sotto assedio da parte dei media e dei social per aver baciato sulle labbra la figlia Harper mentre insieme si godevano allo stadio la partita di calcio femminile tra Inghilterra e Norvegia

David e Harper Beckham sugli spalti

I segreti del matrimonio di David e Victoria Beckham (che tutte vogliamo conoscere) : La loro love story è da filmSi supportano a vicendaCi hanno messo impegnoHanno ammesso i loro erroriHanno rinnovato i voti nuzialiHanno un look perfettamente coordinatoSono degli ottimi genitoriMantengono vivo il romanticismoDiciamoci la verità. Venti anni di matrimonio oggi come oggi ci sembrano quasi roba da fantascienza. La nostra è una società da ricorso in tribunale facile e speedy divorzio. Ci si sposa, sì, ma pensando: tanto se non mi va ...

David e Victoria Beckham : 20 outfit iconici per 20 anni di matrimonio : 1999. Un completo di pelle per due2000. Se mi fai mettere la bandana, ti cancello2001. outfit incrociato2002. Crocifissi e paillettes2003. In trucker hat we trust2004. Roberto Cavalli mood2005. When gonnellone a fiori meets completo da ufficio2006. Survivor2007. Easy (& chic) rider2008. Posh attitude2009. Sport'n'glam2010. Due look a caso2011. Royal wedding outfit2012. Black & White2013. Chi si somiglia si piglia (black version)2014. Chi ...

David Beckham campione di stile al matrimonio di Sergio Ramos : Se al tuo matrimonio hai la fortuna di avere David Beckham come invitato, sai già in partenza che il rischio che ti rubi la scena sia molto alto. E sebbene al matrimonio di Sergio Ramos, capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola, convolato a nozze con Pilar Rubio, popolare volto della tv spagnola, non mancassero uomini eleganti e dotati di grande beltà, David Beckham, ancora una volta, ha battuto tutti. Già l’anno ...

David Beckham a 44 anni è tornato all'Old Trafford, dopo esserne stato a lungo il re. L'ex calciatore è sceso in campo per una buona causa: una ...

Al via il Tour delle Spice Girls : Victoria e David Beckham inviano un messaggio - : Novella Toloni Prima il calciatore inglese ha postato sui social una dedica speciale al gruppo, poi Victoria Beckham, ex componente del gruppo, ha condiviso con i follower una foto con i suoi personali auguri alle compagne per la nuova avventura musicale Tutto è pronto per il concerto che, questa sera, segnerà il ritorno sul palco delle Spice Girls. Stasera al Croke Park di Dublino prenderà, infatti, il via il Tour ufficiale della ...

David Beckham nei guai patente ritirata per sei mesi : David Beckhamè stato sorpreso alla guida mentre parlava al cellulare e tutto questo gli è è costato una multa e il ritiro della patente per sei mesi.Per l’ex calciatore il tribunale ha stabilito una multa da 750 sterline più altre 100 per le spese processuali (circa 983 euro totali) e il ritiro della patente per sei mesi. Lo scorso 21 novembre, Beckham guidava il suo bolide nel traffico quando un’agente lo ha visto e fotografato ...

David Beckham - per il compleanno - riceve un deodorante in regalo da Victoria : Deodoranti, il regalo utileDeodoranti, il regalo utileQuello che fanno i Beckham è sempre cool. Ormai è un assunto inconfutabile. Le due royalty dello stile, David e Victoria Beckham, possono fare qualsiasi cosa e non saranno mai tacciati di cattivo gusto. La loro autorevolezza nell’essere sempre chic è così consolidata che non è soggetta a oscillazioni di sorta, neanche quando si tratta di scegliere un regalo ...