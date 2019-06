Crotone | trattativa per Bellodi | si cercano rinforzi in difesa e attacco

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) Giornate di calma apparente in cadetteria in attesa dell'inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato fissata per la giornata di lunedì 1 luglio. Tra le formazioni che in questi ultimi giorni hanno effettuato alcune operazioni in entrata e in uscita c'è il. La formazione di Giovanni Stroppa potrà contare in sede di ritiro estivo sulla presenza dell'esterno destro Moreno Rutten, giunto da svincolato. Non farà parte della rosa rossoblu invece l'attaccante Ante Budimir riscattato dal Mallorca, squadra con la quale ha conquistato la promozione in Liga spagnola al termine dei Play-Off del campionato di Segunda Division., si tratta con il Milan Nei giorni scorsi alcuni contatti sarebbero stati avviato dalla societàse con lo staff del Milan. La formazione rossonera potrebbe infatti mandare a giocare alcuni suoi giocatori Primavera al fine di testarne le ...