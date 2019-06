Cosa rischia ora la capitana della Sea Watch

Cosa rischia ora la capitana Carola : Nella sua notte più dura, il capitano Carola Rackete affronta da donna di mare chi, in divisa, il mare lo solca ogni giorno. E arriva il primo gesto distensivo dopo oltre due settimane di tensione attorno alla Sea Watch 3. La giovane capitana chiede scusa ai finanzieri per avere quasi provocato un incidente ai danni della loro motovedetta con una manovra di cui ora riconosce la pericolosità. Una manovra finalizzata a ...

Sea Watch - di cosa è accusata e Cosa rischia la capitana Carola Rackete : fino a ventidue anni di carcere per due reati : Resistenza a una nave da guerra e tentato naufragio. Sono questi i reati contestati dalla procura di Agrigento a Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata all’alba dopo aver violato l’alt della Guardia di Finanza ed essere entrata nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta delle Fiamme Gialle nel tentativo di arrivare in banchina. La capitana è al momento agli arresti domiciliari sull’isola di Lampedusa. Rackete è ...

Pressione alta col caldo : Cosa fare per non rischiare : La Pressione alta è tra i fattori di rischio cardiovascolare più importanti. Con il caldo estivo, può rivelarsi fastidiosa da gestire. In estate, si tende infatti ad avere a che fare con frequenti sbalzi dei valori della Pressione. Generalmente, durante i mesi della bella stagione la Pressione tende ad alzarsi soprattutto di notte. Per fortuna, esistono diversi consigli per affrontare questa situazione e per evitare problemi fisici. In primo ...

Caldo africano sempre più asfissiante - la psicologa : “Si rischia lo stress - ecco Cosa fare” : “Questo Caldo imprevisto può essere considerato un forte fattore di stress, capace di ridurre le nostre capacità di controllo rispetto agli stimoli ambientali negativi e, in alcune circostanze, può predisporre a comportamenti aggressivi ed impulsivi“. Lo ha spiegato Eleonora Iacobelli, psicologa, vicepresidente Eurodap e responsabile trainer di Bioequilibrium. “Il nostro cervello, infatti, in condizioni estreme, potrebbe ...

Bruno Vespa contro Mario Monti : come ha distrutto l'Italia - Cosa rischiamo oggi : "L'austerità imposta da Mario Monti non ha funzionato". Bruno Vespa è certo che l'ex presidente del Consiglio sia una delle ragioni per cui l'Italia è isolata in Europa. "Chissà se all'incontro dei capi di Stato e di governo europei di Bruxelles il nostro presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è

Italia - migliorare nel ranking in vista di Qatar 2022 : Cosa serve per non rischiare un altro spareggio : Le immagini di San Siro con gli azzurri a terra al triplice fischio di Italia-Svezia sembra ormai un lontano ricordo. La Nazionale è ripartita, e anche abbastanza bene. Tutto merito di Mancini, per ora, capace di far tornare l’entusiasmo anche tra i tifosi Italiani, desiderosi di guardare le partite di Chiellini e compagni. Ma non basta. Non basta giocare bene e qualificarsi ad Euro 2020, compito tra l’altro quasi compiuto. ...

Silvio Berlusconi - la profezia di Fabrizio Cicchitto : "Che Cosa rischia il 6 luglio. Se non si muove..." : Caro direttore, è certamente vero che i partiti nati in seguito a scissione non hanno avuto mai una vita fortunata. Vale però anche l' inverso: tutte le scissioni hanno complicato la vita ai partiti che ne sono stati oggetti. Così le scissioni prima del PSDI, poi del PSIUP si sono risolte entrambe i

Pensioni ultima ora : Cosa rischiano i servizi pubblici con la Quota 100 : Pensioni ultima ora: cosa rischiano i servizi pubblici con la Quota 100 Pensioni ultima ora: nuova mobilitazione dei sindacati per richiamare l’attenzione del Governo in materia previdenziale. In particolare sabato 8 giugno 2019, l’iniziativa si concentrerà sulle necessità legata al personale impiegato nel campo dei servizi pubblici. Pensioni ultima ora, mobilitazione dei sindacati a Roma sabato 8 giugno Perché come ...

Cosa rischia l’Italia con la procedura per debito eccessivo : Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte (foto: Simona Granati – Corbis/Getty Images) L’Italia sovranista rischia di finire commissariata e di essere costretta a fare il contrario di ciò che i suoi leader avevano promesso in campagna elettorale. La Commissione europea ha raccomandato agli stati membri di aprire una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo causato dal mancato rispetto della regola del debito nei confronti ...

Miccoli nei guai - chiesta la conferma della condanna per i contatti con soggetti mafiosi : Cosa rischia : Fabrizio Miccoli nei guai. ll sostituto procuratore generale Ettore Costanzo ha chiesto oggi alla quarta sezione della Corte d’appello di Palermo la conferma della condanna a tre anni e sei mesi per l’ex attaccante rosanero. Tra i motivi della scelta, i rapporti di frequentazione assidua con personaggi legati a esponenti di cosa nostra, contatti ambigui con il figlio di un mafioso latitante per recuperare un credito, la frase ...