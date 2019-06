“Cosa faresti se i tuoi figli fossero gay?” La risposta del principe William spiazza

caffeinamagazine

(Di sabato 29 giugno 2019) Il, duca di Cambridge e secondo in linea di successione al trono britannico, ha detto che se in futuro uno dei suoisi identificasse come LGBT gli andrebbe “assolutamente bene” e che lo sosterrebbe, insieme alla moglie Kate Middleton. Non ha però nascosto che sarebbe preoccupato per “l’odio” e le “persecuzioni” che potrebbe affrontare a causa della sua posizione. La dichiarazione delè stata registrata mentre era in visita ufficiale presso l’Albert Kennedy Trust, un’associazione caritatevole che aiuta giovani LGBT senza casa. Già di per sé la visita presso l’AKT ha rappresentato un momento storico, perché gli esperti di royal family ritengono che sia la prima volta che un rappresentante della corona si reca presso un’organizzazione espressamente dedicata alle persone LGBT. Le parole di ...

