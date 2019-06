CorSport | il Napoli si fida di Milik Sarà lui il nostro centravanti

CorSport : il Real ci prova - ma Napoli reputa Fabian incedibile : Napoli e Real Madrid trattano a oltranza per cercare di trovare una quadra all’affare James Rodriguez che è una priorità per De Laurentiis e soprattutto per il calciatore che vuole ritrovare Ancelotti. Nelle ultime ore As ha riportato voci secondo cui gli spagnoli avrebbero puntato Fanian Ruiz e sondato il terreno per inserire il centrocampista azzurro nella trattativa per James. Secondo quanto riportato oggi da Il Corriere del ...

CorSport : Ounas e Verdi ai saluti. Ma il Napoli non vuole svendere : Ounas e Verdi sono ai saluti, scrive il Corriere dello Sport, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di svenderli. Ounas, che con Sarri non ha avuto molta fortuna, giocando solo 400 minuti, ha stupito Ancelotti nel ritiro estivo di Dimaro. Il mister lo ha impiegato 8 volte come titolare in tutte le competizioni. In 26 presenze (783 minuti) ha segnato 4 gol ma non ha concluso neppure una partita. A volte si è rivelato evanescente, “troppo ...

CorSport : il super-mercato di Napoli e Inter per sfidare la Juve : Questo è l’anno, come scrive il Corriere dello Sport, in cui la rincorsa alla Juve si fa reale, concreta, possibile. Lo si vede nel super-mercato che le big del campionato stanno facendo, dalla richiesta di Ancelotti di avere per la prossima stagione James Rodriguez, “un diez di fatto prima che di maglia per incendiare il popolo”. Ma il Napoli non si ferma qui è lavora anche su un grande difensore come Manolas, dopo essersi già ...

CorSport : Manolas atteso in settimana a Napoli. Potrebbe arrivare anche la firma : Manolas è atteso a Napoli per metà settimana, secondo il Corriere dello Sport, per chiudere i dettagli contrattuali e magari firmare. Resta da superare solo lo scoglio Roma e quei 36 milioni della clausola. Ma Manolas è un sogno che Davide e Carlo Ancelotti seguono da molto prima che Albiol decidesse di tornare a casa e liberare un posto in difesa. Padre e figlio avevano identificato in lui l’uomo giusto per difendere il Napoli e ...

CorSport : Manolas vuole solo Napoli. Si aspetta la Roma per la clausola : Per Manolas, scrive il Corriere dello Sport, si attende solo la risposta della Roma sulla fatidica clausola da 36 milioni. Il greco ha detto “Io vado solo a Napoli” e sarebbe stato avvistato in città, scrive il quotidiano sportivo (chiarendo che, però, non si sa se è vero o se è una leggenda metropolitana), in compagnia di un amico mentre andava in giro a scegliere un posto dove prendere casa e per fare amicizia con la ...

CorSport : Il Napoli sulle tracce di Dany Mota Carvalho per passarlo al Bari : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe fatto un’offerta all’Entella per l’acquisto del ventunenne attaccante lussemburghese Dany Mota Carvalho. Nei giorni scorsi il quotidiano aveva anticipato l’idea del club di De Laurentiis di comprarlo e cederlo in prestito al Bari in vista del prossimo campionato. Carvalho ha al suo attivo 13 go in 22 partite. L'articolo CorSport: Il Napoli sulle tracce di ...

CorSport : I nomi per il centrocampo del Napoli. Da Elmas alla nuova idea : Seri : Il mercato del Napoli punta ai giovani talenti da crescere all’interno della squadra, per poi goderseli appena sbocciati, scrive il Corriere dello Sport. Uno tra questi è il macedone Eljif Elmas, quasi 20enne del Feberbahce, a cui il Napoli pensa da tempo per il centrocampo. “Un elegante ragazzino che sta per diventare uomo, un giocatore completo, che sa fare diverse cose, impiegato al centro della manovra ma spesso anche a sinistra” Il Napoli ...

CorSport : Roma-Napoli - incidente diplomatico per Manolas : Le parole di De Laurentiis su Manolas hanno provocato un incidente diplomatico tra la Roma e il Napoli. Uno scontro che ha bloccato la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Roma non ha replicato ufficialmente, scrive il quotidiano, ma non intende scendere a patti “con un avversario spesso pungente”. Nonostante al club giallorosso serva rientrare di 50 milioni entro il 30 giugno, Pallotta impone un aut aut: se il Napoli ...

CorSport : L’Inter su Insigne. Il Napoli chiede 70 milioni : Sul Corriere dello Sport emergono dubbi sulla permanenza di Insigne nel Napoli. Lorenzo al momento è in vacanza negli Stati Uniti. Il quotidiano sportivo scrive di una trattativa in corso con l’Inter. Il club guidato da Conte lo avrebbe chiesto a De Laurentiis ma il presidente avrebbe fissato il prezzo di 70 milioni, giudicato eccessivo dalL’Inter. In un primo momento si pensava ad uno scambio con Icardi, ma l’affare è sfumato. Non è ...

CorSport : Il Napoli perde campo su Bennacer. Avanza la Fiorentina : Nelle scorse settimane al Napoli è stato spesso accostato Ismael Bennacer, centrocampista 21enne dell’Empoli. La Gazzetta scriveva che la trattativa era già a buon punto e che Giuntoli aveva chiesto al club toscano di aspettare ancora qualche giorno prima di prendere in considerazione altre offerte. Per Bennacer l’Empoli chiede 10 milioni di euro e l’idea di Giuntoli, secondo quanto scriveva la rosea, era di pagare qualche milione in ...

CorSport : James Rodriguez insiste “Vado solo al Napoli” : “Io vado solo al Napoli” Un virgolettato che parla da solo. E che il Corriere dello Sport attribuisce a James Rodriguez. Ieri De Laurentiis ha espressamente dichiarato che il colombiano è fortemente voluto da Ancelotti e che lui ha deciso di accontentare il suo mister, nonostante si tratti di un acquisto costosissimo. Lo ha definito “il quarto desiderio di Carlo”. Ma l’attaccante del Real Madrid ricambia la stima, o ...

CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real : CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real. Una distanza di 10 milioni di euro separa il club azzurro e i blancos per la chiusura dell’ affare, con l’ attaccante colombiano sempre più convinto di venire a Napoli per ...

CorSport : James aspetta solo Napoli - ma il Real non cede : James Rodriguez ha già deciso da un po’, vuole riabbracciare Carlo Ancelotti e proseguire la sua carriera a Napoli, ma non tutto è così semplice. Il calciomercato è il periodo dei sogni, ma anche degli incubi, quello in cui rischia di trasformarsi la trattativa con il Real. Il Corriere dello Sport indica la distanza tra il Real e il Napoli per chiudere l’affare, 10 milioni, che possono essere molti o pochi a seconda dei punti di ...

CorSport : Anche il Psg su Lozano - ma il Napoli è in vantaggio : Su Lozano, all’improvviso, è piombato Anche il Psg. Ed è un pericolo, scrive il Corriere dello Sport, perché solo un principe, un emiro, può considerare una divagazione il prezzo che ha posto il Psv per il messicano: 50 milioni di euro. Hirving ha detto che vuole giocare in Champions contro i migliori al mondo. Presumibilmente vuole farlo con il Napoli se è vero che con Raiola, suo procuratore, il Napoli tratta da tempo ed è arrivato ad un ...