Corea del Nord | Trump invita Kim a un incontro nella zona smilitarizzata

La storia della famiglia angolana bloccata da sei mesi in un aeroporto Coreano : Padre, madre e 4 figli si trovano a Incheon da dicembre dopo che l'ufficio immigrazione ha respinto la loro richiesta d'asilo

Storica visita del presidente cinese Xi Jinping in Nord Corea

C’è il presidente cinese in Corea del Nord - e non succedeva da 14 anni : Xi Jinping è arrivato nella capitale NordCoreana per incontrare il dittatore Kim Jong-un, e parlare tra le altre cose di Donald Trump

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia agli ottavi a punteggio pieno - Norvegia seconda dopo il successo sulla Corea del Sud : Nessuna sorpresa nell’ultima giornata del girone A del Mondiale 2019 di Calcio femminile. La serata ha visto Francia e Norvegia conquistare la certezza dell’accesso agli ottavi di finale avendo la meglio rispettivamente sulla Nigeria e sulla Corea del Sud. Le transalpine padrone di casa chiudono la prima fase a punteggio a pieno grazie al rigore trasformato da Renard, ma anche le scandinave devono ringraziare il dischetto dato che ...

"Sospetta esplosione" in Corea del Nord : registrata scossa di terremoto: Una "sospetta esplosione" è stata registrata al confine tra Cina e Corea del Nord: le autorità cinesi hanno reso noto di avere rilevato una scossa di terremoto.

VIDEO Ucraina-Corea del Sud 3-1 - highlights - gol e sintesi Finale Mondiali Under 20 calcio : Pidruha firma la doppietta del trionfo : L’Ucraina ha sconfitto la Corea del Sud per 3-1 nella Finale dei Mondiali Under 20 di calcio 2019 e ha così alzato al cielo il trofeo mai vinto nella propria storia. I gialloblù si sono imposti in rimonta nell’atto conclusivo giocato a Lodz (Polonia). Lee Kangin ha infatti segnato il rigore al 5′ ma poi la compagine europea è riuscita a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Supriaha a cavallo dei due tempi e alla rete ...

DIRETTA/ Ucraina Corea del Sud U20 - risultato finale 3-1 - video tv : trionfa Petrakov! : DIRETTA Ucraina Corea del Sud U20 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della finale dei Mondiali Under 20.

Mondiali Under 20 calcio 2019 - Ucraina in trionfo! Sconfitta la Corea del Sud con la doppietta di Supriaha : L’Ucraina ha vinto i Mondiali Under 20 di calcio 2019, i gialloblù hanno sconfitto la Corea del Sud per 3-1 nella Finale andata in scena a Lodz (Polonia): si tratta di una prima volta assoluta in questa competizione, quello odierno è il secondo sigillo di sempre a livello calcistico considerando gli Europei Under 19 del 2009. Al 5′ viene concesso un calcio di rigore alla compagine asiatica: Se-yun Kim va via sulla destra, ...

Mondiale Under 20 - è festa per l’Ucraina : vittoria in rimonta - delusione per la Corea del Sud [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Avdeeva e Lutz trionfano nell’individuale - ottima Corea del Sud nelle gare a squadre di compound : La sesta e penultima giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è chiusa a ‘s-Hertogenbosch con lo svolgimento di tutte le finali della specialità compound. Il weekend olandese si è aperto con l’assegnazione dei primi cinque titoli della rassegna iridata, con la selezione della Corea del Sud che si è portata in testa al medagliere con due medaglie d’oro complessive davanti a Taipei Cinese, Russia e Stati ...

Ucraina-Corea del Sud - Finale Mondiali Under20 stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro : Giunge all’epilogo anche la rassegna iridata per quanto riguarda le Nazionali Under 20 di calcio: oggi si consumerà infatti l’atto conclusivo tra Ucraina e Corea del Sud. La compagine europea è stata la giustiziera dell’Italia in semiFinale, mentre quella asiatica ha superato l’Ecuador, che ieri ha chiuso al terzo posto ai danni degli azzurrini. L’Ucraina ha superato agli ottavi Panama e poi sempre di misura ...

Ucraina-Corea del Sud - Finale Mondiali Under20 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi sabato 15 giugno si gioca Ucraina-Corea del Sud, Finale dei Mondiali Under 20 di calcio 2019. A Lodz (Polonia) le due squadre si affronteranno in 90 minuti da brividi, una partita da tutto o niente per le due squadre che vogliono entrare nella storia: entrambe non hanno mai vinto il titolo iridato di categoria e andranno a caccia del colpaccio, le due rivelazioni del torneo si sfideranno a visto aperto in un incontro aperto davvero a ...

Antonio Razzi - il senatore propone un viaggio insieme a lui in Corea del Nord (per 3.100 euro). E i social si scatenano : Chi non vorrebbe fare un viaggio in Corea del Nord insieme ad Antonio Razzi? Ora il sogno ora può diventare realtà: a lanciare l’iniziativa è proprio l’ex senatore di Forza Italia, su Twitter: “Cari amici, da molti anni avete chiesto di andare a Pyongyang, eccomi! Dal 15 al 21 settembre”. Razzi, famoso per aver sempre apprezzato il regime NordCoreano, si definisce nell’annuncio un “grande esperto del Paese ed ...