Conte non vuole che l' Italia rimanga sotto esame della Ue per altri sei mesi

Conte non vuole che l'Italia che l'Italia rimanga sotto esame della Ue per altri sei mesi : "Rimandati a settembre? Non esiste". Di primo mattino ad Osaka dove sta partecipando al G20, Giuseppe Conte legge dell'ipotesi di un rinvio dell'iter della procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, ma soprattutto della possibilità che l'Italia possa continuare ad essere sotto esame per altri sei mesi. Ma per il presidente del Consiglio la realtà è un'altra: non si tratta di un rinvio, l'Italia ha portato i numeri sul tavolo, è pronta ad ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Siamo nei dieci ma non sono Contento - sono lento : passo non fantastico” : Valentino Rossi ha concluso le prove libere del GP d’Olanda 2019 al nono posto, un risultato sostanzialmente positivo per il Dottore considerando che spesso va in difficoltà nella giornata del venerdì. L’alfiere della Yamaha ha pagato dazio nei confronti dei compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo, ora dovrà continuare a lavorare per puntare a un risultato importante nella gara di domenica: Assen è una delle sue piste ...

MotoGp - Petrucci non si acContenta : “Contento della prestazione - ma c’è molto lavoro ancora da fare” : Il ternano ha chiuso al terzo posto la seconda sessione di libere, un risultato accolto con il sorriso in vista delle qualifiche di domani Giornata positiva per la Ducati ad Assen, sia Petrucci che Dovizioso hanno lavorato sul passo in vista della gara di domenica, provando diverse opzioni di pneumatici ed effettuando, con riscontri positivi, ulteriori valutazioni sugli aggiornamenti già portati in pista nei test post-gara a ...

Inter - Conte sarebbe stato chiaro con Icardi : non rientrerebbe nei suoi piani : Uno dei giocatori che quasi sicuramente lascerà l'Inter la prossima stagione è Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato al centro delle polemiche in questa stagione per i problemi extra campo, che hanno portato la società nerazzurra a togliergli la fascia di capitano, affidata poi a Samir Handanovic. I problemi con parte dello spogliatoio al centro dei discorsi e che avrebbero portato anche al nuovo allenatore, Antonio Conte, a non puntare ...

Ponte Morandi - demolito il troncone est. Bucci : “Operazione non ha uguali”. Conte : “Tragedia non può essere oscurata” : A Genova è stato abbattuto con l'esplosivo poco dopo le 9 e 30 il troncone est di Ponte Morandi. Per demolire le pile 10 e 11 del viadotto autostradale è stata utilizzata una tonnellata di esplosivo. L'implosione della struttura è stata leggermente ritardata rispetto all'orario previsto, le 9 esatte, perché alcuni residenti da evacuare non avevano ancora lasciato la propria abitazione. Una leggera brezza di mare ha soffiato nell'area di ...

Atlantia - Conte : “Tragedia Morandi non si può oscurare. Fuga degli investitori? È soltanto una boutade” : Limitare le polemiche col governo sul caso Atlantia-Alitalia. È quanto afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, spiegando che “in merito a società quotate e non solo servirebbe una valutazione più a freddo del linguaggio da usare. Proprio per questo non abbiamo intenzione di elevare la polemica con il governo e speriamo che prevalga sempre di più il buon senso e la visione di futuro, ricordando che dietro queste imprese ci ...

Inter scatenata - non solo Edin Dzeko : chi arriva alla corte di Antonio Conte : Si scatena l' Inter che in una giornata ricca di incontri in sede, cui ha presieduto anche Conte, definisce l' acquisizione dell' esterno Lazaro (23 anni) dall' Herta Berlino per 24 milioni di euro bonus inclusi. Al giocatore promesso un quinquennale da 1.5 milioni netti. Con Pastorello, Intermediar

Bruxelles alle strette - da Conte e Salvini; Germania e Francia potrebbero non avere i voti per il presidente della Commissione : Bruxelles, potrebbero non bastare i voti di Germania e Francia per il presidente della Commissione, Salvini e Conte premono anche la Gran Bretagna potrebbe astenersi al voto Bruxelles Stretto in una morsa, la Commissione da un lato e Salvini dall’altro, Giuseppe Conte si prepara ad indossare la cintura esplosiva scegliendo il lato-Salvini. La trattativa a Bruxelles … Continue reading Bruxelles alle strette, da Conte e Salvini; ...

Inter - Conte avrebbe deciso : Nainggolan non rientrerebbe nei piani per il prossimo anno : Uno dei grandi acquisti dell'Inter la scorsa stagione è stato sicuramente Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è arrivato dalla Roma per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, in un'operazione complessiva da quaranta milioni di euro. Il suo rendimento è stato condizionato da alcuni problemi fisici, di cui uno abbastanza grave accusato già durante il ritiro estivo. Poi c'è stato l'infortunio alla ...

Alessio al Kilmarnock : 'Conte mi voleva all'Inter - mi ha detto che ero pazzo a non andare' : Il mercato delle panchine della Serie A in questo finale stagione è stato ricco di novità, soprattutto per le società di vertice: Juventus, Roma, Milan ed Inter hanno cambiato la guida tecnica, scegliendo rispettivamente Maurizio Sarri, Paulo Fonseca, Marco Giampaolo e Antonio Conte. Proprio il tecnico salentino, dopo diversi anni, non sarà accompagnato nella sua avventura nella società di Suning dal suo storico vice allenatore, ovvero Angelo ...

Di Battista : "Conte non sarà destabilizzato da un mio libricino" : “Io non dico è tutto a posto. Sono convinto che ci vedremo presto e si chiarirà uno screzio, una incomprensione”. Così Alessandro Di Battista, ospite a Mezz’ora in più su RaiTre, prova a minimizzare le tensioni con il capo politico M5S Luigi Di Maio. Per Di Battista, Di Maio ”è un po’ arrabbiato. E quando una persona è arrabbiata si chiarisce”.“Io non dico ...

Inter - Wanda Nara smentisce le ultime voci : “non ho contattato Conte” : Sono circolate voci nelle ultime ore su una telefonata di Wanda Nara ad Antonio Conte, la moglie ed agente di Mauro Icardi ha deciso di uscire allo scoperto per mettere le cose in chiaro. ”Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno come invece hanno fatto capire. E purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia”, sono le dichiarazioni della showgirl in un ...

La Lega : “Anticipiamo la manovra”. Conte non si fida e chiede un vertice : Era passato un po’ in sordina quando l’aveva detto l’altro ieri, e così lo ha ribadito. «La Lega vuole anticipare la manovra all’estate, non c’è tempo da perdere. All’Europa gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue». Sabato sera il governo torna a ballare al ritmo di Matteo Salvini e rende più urgente, agli occhi di Giuseppe Conte,...

L’economista Boldrin sulla lettera di Conte all’Ue : “Piena di fake news. Dice di aver fatto adeguate previsioni - non è così” : “Il governo si sta comportando come un kamikaze nei confronti degli altri Paesi europei provando a mettere in piedi una strategia del ricatto, ma è una follia”. L’economista Michele Boldrin, che insieme a Gianluca Codagnone, Costantino De Blasi e Thomas Manfredi ha organizzato il dibattito Liberi, Oltre Le Illusioni: Informarsi, Unirsi, Migliorare l’Italia a Sesto San Giovanni, attacca duramente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la ...