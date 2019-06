Concorso per 10 insegnanti della scuola di infanzia del Comune di Padova

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) Ildiha pubblicato un interessante bando dipubblico per esami, con eventuale prova di preselezione, per la ricerca e l’assunzione a tempo indeterminato di 10dinella specifica categoria C e con contratto di lavoro subordinato. La scadenza è fissata per luglio. Svolgimento delle prove Le prove d’esame verteranno nelle materie indicate nel bando: saranno costituite da una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed una orale. Alla prova finale parteciperanno solo i candidati che avranno ottenuto nello scritto un voto non inferiore e ventuno trentesimi. Nel caso in cui i candidati superassero le 100 unità si procederà ad una prova preselettiva....

Esercito : Si è conclusa con successo l'attività di concorso di un team di #incursori dell'@Esercito per la demolizione del… - AlessiaMorani : Al sindaco di Bibbiano #Carletti viene contestato l’abuso d’ufficio per aver violato la norma sull’affidamento dei… - chedisagio : Hanno sequestrato beni per un milione di euro a Luca Lucci, capo ultras del Milan già arrestato nel maggio 2018 pe… -