Con Bonucci al Psg nascerebbe la Juventus di Sarri

Calciomercato Juventus – Nuovo addio per Bonucci? Il PSG tenta il difensore bianConero : Il PSG pronto a portare Leonardo Bonucci a Parigi: dopo un anno dal suo ritorno, il difensore potrebbe nuovamente lasciare la Juventus Dopo gli acquisti di Luca Pellegrini e Adrien Rabiot, la Juventus potrebbe trovarsi ad avere a che fare con un’importante cessione. Il PSG, alla ricerca di un centrale d’esperienza e di caratura mondiale, avrebbe messo gli occhi su Leonardo Bonucci. Il difensore, tornato a Torino da appena un ...

Euro 2020 - l’Italia vince e Convince in Grecia : tris firmato Barella - Insigne e Bonucci : Un 3-0 rotondo ad Atene lancia l’Italia di Roberto Mancini in fuga per la qualificazione a Euro 2020. Barella, Insigne e Bonucci firmano nel giro di 10’ la vittoria preziosa su una Grecia in disarmo, ma pur sempre potenziale rivale per i due pass Europei del girone. Soprattutto, il risultato chiude il cerchio della crescita costante disegnata con a...

Juventus - Benatia si scaglia Contro Allegri : “mi aveva fatto una promessa dopo il ritorno di Bonucci - ma…” : Il difensore marocchino è tornato a parlare del suo rapporto con Allegri, accusandolo di non aver mantenuto le promesse fatte Nuova frecciata di Medhi Benatia all’indirizzo di Massimiliano Allegri, il difensore marocchino è tornato a parlare del suo rapporto con l’allenatore bianconero svelando alcuni particolari retroscena. LaPresse Interrogato da Yahoo Sport sui motivi del suo addio, l’ex Juventus ha sottolineato: ...

Juventus – Bonucci salta il match Contro la Roma per un problema fisico : i dettagli : Bonucci costretto a saltare la sfida contro la Roma: distorsione alla caviglia per il difensore bianconero Defezione tra le file della Juventus alla vigilia della trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Non prenderà parte al big match della 36esima giornata Leonardo Bonucci che rimarrà a Torino per precauzione in seguito a una contusione alla caviglia destra subita al termine della rifinitura. L’elenco dei convocati di ...

Infortunio Bonucci - il difensore out Contro la Roma : i Convocati : Infortunio Bonucci – Infortunio in casa Juventus alla vigilia della trasferta dell’Olimpico contro la Roma, non disputerà la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A il difensore Leonardo Bonucci, il calciatore rimarrà a Torino dopo aver rimediato una contusione alla caviglia destra subita al termine della rifinitura. Ecco l’elenco dei convocati: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Pjanic, ...

Juve - le possibili scelte di Allegri Contro la Roma : Dybala forse titolare - Bonucci out : Questo pomeriggio la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro la Roma. Prima dell'allenamento è andata in scena la tanto attesa conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha confermato la sua volontà di voler restare alla Juve e poi si è concentrato sulla gara di domani, sottolineando di aver recuperato giocatori importanti come Paulo Dybala, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur e Emre Can. Il numero 10 ...

Juventus - Bonucci Confessa : 'Passaggio al Milan? Non ero lucido' : Quando entri nel mondo Juve ti rendi conto che il pareggio non è consentito. Agnelli è una persona squisita, parla tanto con noi: è una persona lungimirante. Otto anni fa lo stadio di proprietà ...

Leonardo Bonucci e la moglie in lacrime Con Raffaella Carrà : “Mai avremmo pensato che nostro figlio fosse in pericolo di vita” : “Non avremmo mai pensato di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio potesse ritrovarsi in pericolo di vita. All’improvviso avevamo visto crollare tutto. Non stava bene, c’era qualcosa che non andava. Dopo un controllo medico al nostro rientro a Torino, ci hanno detto che era impossibile aspettare, doveva essere operato subito”. A raccontarlo con le lacrime agli occhi sono Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari a Raffaella ...

Bonucci e il dolore per la malattia del figlio : il racConto della moglie in lacrime alla Carrà : Ad A Raccontare comincia tu, Raffaella Carrà ha fatto visita a Leonardo Bonucci . Commossi, il giocatore della Juventus e la moglie Martina Maccari hanno raccontato la storia della malattia del loro ...

Juventus - Bonucci racConta il passaggio al Milan : "Non ero lucido" : ... devi sapere quali sono i tuoi doveri e quando diventi un personaggio pubblico devi sapere stare al mondo" ha aggiunto Bonucci prima di parlare della malattia che ha colpito suo figlio: "Aveva due ...

Leonardo Bonucci/ 'Ho pensato di lasciare il calcio' - A racContare comincia tu - : Leonardo Bonucci è pronto a raccontarsi a Raffaella Carrà nell'ultima puntata di 'A raccontare comincia tu', il programma trasmesso su Rai3

A RacContare Comincia Tu : Leonardo Bonucci ospite della quinta puntata : Raffaella Carrà intervisterà i grandi personaggi dello spettacolo del nostro tempo. ospite della quarta puntata Leonardo Bonucci.