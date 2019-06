Commissione Ue | Timmermans favorito Salvini contrario | “Non lo sosterremo”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) Il vertice europeo di domenica sera dovrà fare i nomi e inaugurare la nuova Unione, sancita dal voto dello scorso 26 maggio. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, i ruoli potrebbero venire ancora una volta spartiti tra le due principali famiglie politiche, popolari e socialisti. In pole per laUe c’è infatti, come spiega l’Ansa, il candidato dei S&D Fransche la cancelliera Angela Merkel è pronta a sostenere per mantenere in vita il sistema degli Spitzenkandidaten, unico riconosciuto dal Parlamento Ue. Ma l’Italia si schiera già contro: “Un uomo di sinistra a presiedere laeuropea di sicuro non lo sosterremo“, ha avvertito in serata il vicepremier Matteo. “L’accordo sulle nomine non è ancora chiuso”, l’Italia punta ad una “personalità di grande spessore, che abbia a cuore la ...

