Come è andato il Gay Pride a Milano

agi

(Di sabato 29 giugno 2019) Una sfilata con forti connotazioni politiche, tra prese in giro del vicepremier Matteo Salvini e sostegno ai migranti. Ad aprire il corteo del, a cui secondo gli organizzatori hanno partecipato 300 mila persone, sono stati lo striscione "La prima volta fu rivolta" e un carro dedicato ai migranti per sostenere chi scappa da Paesi dove la comunità Lgbt è discriminata. Sul carro c'è anche uno striscione dove si ringrazia in 4 lingue la capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete: "Grazie, thank you, gracias, shukram". Tra bandiere arcobaleno, balli e cori, la manifestazione ha dunque 'sposato' la battaglia di Rackete: l'associazione 'senza muri' ha invitato tutti i partecipanti ad indossare un nastro azzurro in segno di solidarietà ai naufraghi. Tra i cartelli esposti "Il matrimonio per tutti c'è già in 15 Paesi dell'Unione ...

CarloCalenda : La mia tesi sulla globalizzazione: è stata squilibrata e ha determinato un impoverimento relativo della classe medi… - luca_ogliari : @a_arrigonim @matteosalvinimi Io non sarei nemmeno andato a prenderli per esempio. Siccome tutti quanti non vedete… - LainPeter : RT @Ozzofanbears1: - Guarda che roba! Di semini ne ho ancora un sacco 'in magazzino'... Un papino come lui non dovrebbe fare queste cose d… -