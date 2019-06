Colombia eliminata dalla Copa America | Repubblica | è il momento di James Rodriguez

forzazzurri

(Di sabato 29 giugno 2019): è ildi: è ildi. Ore decisive in casa partenopea. E non solo perché sembra ormai imminente l’ acquisto di Kostas ManolasAS Roma, e il relativo annuncio ufficiale, ma anche perché in queste ore potrebbe entrare nel vivo ancora di più la trattativa con il Real Madrid per. Questa notte, infatti, laè stataper mano del Cile, alla fine dei calci di rigore. E nell’ affare per arrivare all’ attaccanteno, la fine degli impegni con la sua Nazionale è un dettaglio di non poco conto per arrivare ad un lieto epilogo dell’ affare che sta facendo sognare i tifosi azzurri. Lo spiega La. “Aurelio De Laurentiis ha però gettato le basi anche ...

