COLOMBIA CILE 4-5 dcr Video highlights | Medel e la grande festa negli spogliatoi

COLOMBIA-Cile 4-5 (d.c.r.) - Coppa America 2019 : la Roja non sbaglia ai rigori e raggiunge la semifinale : È il Cile, dunque, la terza semifinalista della Coppa America 2019 di calcio. La Roja, infatti, si è aggiudicata il proprio quarto di finale contro la Colombia (con il punteggio di 5-4 dopo i calci di rigore) disputato all’Arena Corinthians di San Paolo del Brasile al termine di una sfida, come sempre, decisamente intensa. La Cafetera che arriva all’evento con il vento in poppa dopo un girone condotto in maniera impeccabile, si ...

COLOMBIA-Cile - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Sabato 29 giugno, alle ore 01.00 della notte italiana, si giocherà Colombia-Cile, quarto di finale della Coppa America 2019. Le due squadre si affronteranno all’Arena Corinthians di San Paolo (Brasile) con l’obiettivo di qualificarsi alla semifinale da affrontare poi contro la vincente di Uruguay-Perù. Si preannuncia una partita estremamente accesa e avvincente, le due squadre sembrano equivalersi ed è difficile trovare la grande ...