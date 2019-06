Colle:controlli contrio rischi disastri

"Infrastrutture e reti sono essenziali per il progresso e la vita delle comunità e non possono trasformarsi in strumenti di distruzione e di morte". Lo afferma in Presidente della Repubblica, Mattarella,in occasione del decimo anniversario dell'incidente ferroviario alla stazione di Viareggio. "La sicurezza è un diritto che,attraverso standard eadeguati, va assicurato agli utenti, ai lavoratori, a i cittadini che vivono in prossimità di impianti tecnologici e industriali, per eliminare ognio di"(Di sabato 29 giugno 2019)