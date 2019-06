Clementino | foto hot diventa virale La Iena la cancella ma per tutti è Clementone!

ilsussidiario

(Di sabato 29 giugno 2019), lahot chesui social ha cambiato il corso della storia del rapper. Quale sarà il suo commento?

talkymedia : Clementino: Pubblicata (per sbaglio) una foto che lascia desiderare… | FOTO - talkymedia : Clementino: Pubblicata (per sbaglio) una foto che lascia desiderare… | FOTO - Onlyproblemj : @floreuss Vai a vedere la foto di clementino in costume -