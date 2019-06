Claudia Durastanti | Siamo tutti bombe ad orologeria | conteniamo il male che ci

huffingtonpost

(Di sabato 29 giugno 2019)ha una voce precisa. Scandisce le parole con attenzione e senza inflessione. È nata a Brooklyn nel 1984, ma bambina si è trasferita in Italia, e dopo alcune peregrinazioni è approdata a Londra, dove oggi vive e ha co-fondato il Festival of Italian Literature.Esordiente con il fortunato romanzo “Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra”, pubblicato da Marsilio e premiato con il Premio Mondello Giovani nel 2010, da qualche mese è in libreria con il suo quarto libro, “La straniera” (La Nave di Teseo, pp. 285), accolto con un buon successo di critica e di pubblico, e selezionato nella cinquina finalista del Premio Strega.Si tratta di un libro la cui forza centripeta accompagna il lettore nella storia dichiaratamente biografica dell’autrice, che qui accarezza i temi cari dell’infanzia e ...

