Carola Rackete | chi è la capitana arrestata Polemica per il post di Mazzacurati | FI

Sea Watch - la leghista Angela Maraventano : "Carola Rackete partita come un missile - voleva ammazzarli tutti" : Carola Rackete è "una criminale, io abito sul porto, ho visto tutto, questa nave è partita di corsa, come un razzo, voleva l'incidente, cercava di ammazzare qualcuno, va arrestata subito". Angela Maraventano, ex sindaco leghista di Lampedusa, ha denunciato ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del fo

De Falco : “Carola Rackete? L’ho apprezzata tantissimo” : Tra le decine di politiche che hanno raggiunto l'isola di Lampedusa nelle ultime ore per seguire da vicino gli sviluppi della nave Sea Watch 3 e dei 40 migranti rimasti a bordo per più di due settimane c'è anche il senatore Gregorio De Falco, ex M5S e ora passato al Gruppo Misto.De Falco, Ufficiale della Marina Militare, si era già espresso in supporto della Sea Watch e contro le politiche restrittive di Matteo Salvini e dell'esecutivo di ...

Carola Rackete - la filo-leghista Mazzacurati : “Delinquente - borderline - sciattona - rasta - puzzolente. Fa schifo” : Battibecco pepato a La Zanzara (Radio24) tra i conduttori della trasmissione, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, e Valentina Mazzacurati, 29enne emiliana originaria del Ruanda e simpatizzante della Lega. La donna, ex forzista e ed ex candidata alle comunali di Modena con una lista a sostegno della Lega, ha scatenato un putiferio sui social, per un suo post su Instagram contro le fattezze estetiche della capitana della Sea Watch, Carola Rackete. ...

Sea Watch : Carola Rackete è ai domiciliari. Lunedì incontrerà i magistrati : Carola Rackete, la comandante tedesca della nave Sea Watch 3, è ora agli arresti domiciliari. A un indirizzo che lei stessa ha indicato sull’isola, vi rimarrà fino a Lunedì, quando dovrebbe comparire davanti al giudice delle indagini preliminari di Agrigento chiamato a convalidare l’arresto in flagranza di reato eseguito questa notte dalla Guardia di finanza. Quando la donna, forzando l’alt imposto dalle autorità, ha portato la ...

Carola Rackete arrestata/ Sea Watch 3 - Salvini : 'Se la scarcerano verrà espulsa' : Carola Rackete arrestata, cosa rischia la capitana Sea Watch 3? La 31enne tedesca andrà ai domiciliari, Salvini: 'Pronto decreto di espulsione'

Sea Watch - Vittorio Feltri : "Carola Rackete non andrà in galera e sarà incoronata regina dei disubbidienti" : "Carola Rackete starà in galera venti minuti lordi poi sarà incoronata regina dei disubbidienti, tra gli applausi degli imbecilli". Non usa mezzi termini in un post su Twitter Vittorio Feltri nei confronti della capitana della Sea Watch arrestata con l'accusa di resistenza o violenza contro nave da

Sea Watch - Carola Rackete chiede scusa ai finanzieri : "Non volevo speronarvi - ho solo...". La linea difensiva : Arrivano le scuse della Comandante della Sea Watch Carola Rackete alla Guardia di Finanza, dopo quanto accaduto la notte scorsa sulla banchina del porto di Lampedusa, quando una motovedetta delle Fiamme gialle ha rischiato di essere schiacciata dalla nave che stava entrando in porto sfidando il divi

Carola Rackete insultata : "Ti stuprino" : 14.54 "Spero che ti violentino sti negri". E ancora: "Zingara, tornatene in Olanda". Questi e altri pesanti insulti contro la comandante della Sea Watch, Carola Rackete, durante l'arresto sono stati documentati in un video pubblicato dal senatore Pd, Faraone. Nelle immagini, che stanno facendo il giro del web, si vede la capitana scendere dalla nave con i finanzieri e fuori campo le voci che urlano insulti contro la donna e i parlamentari che ...

L'odissea della Sea Watch a una svolta - arrestata Carola Rackete : L'ultimo capitolo, solo in ordine di tempo, attorno alla Sea Watch 3 si è chiuso alle 1:30 del 29 giugno, ma allo stesso tempo, sbarcati i naufraghi presenti, si è aperto un nuovo capitolo, ben più ostico sia sul piano della legge dello Stato e di quella degli Uomini, con l'arresto del capitano Carola Rackete. Il prologo allo sbarco Tutto è iniziato il 12 giugno quando la Sea-Watch aveva soccorso 52 migranti a largo della Libia e rifiutandosi di ...

Sea Watch - Pd e Delrio con Carola Rackete : "Come un'ambulanza - si può violare la legge". La furia della Lega : La Lega cannoneggia il Pd e i parlamentari che si sono imbarcati sulla Sea Watch. "L'autorità giudiziaria farà il suo corso e stabiliranno i giudici se la capitana ha davvero commesso un reato", ha spiegato a Rainews24 l'ex ministro Graziano Delrio, presente sulla nave della ong insieme ad altri 4 c

Il padre di Carola Rackete è un ex ufficiale esperto in sistemi militari : Ekkehart Rackete, padre della "capitana" di SeaWatch, vanta una lunga esperienza nel settore della difesa militare e dell'intelligence elettronica. Il padre della "capitana" di SeaWatch, Carola Rackete, è un ingegnere militare, ex ufficiale dell'esercito tedesco esperto in "sistemi di difesa" e consulente ben pagato nel settore militare privato. È sufficiente visitare la sua pagina Linkedin dove Ekkehart Rackete, tra le varie cose, ...

Carola Rackete - CAPITANA SEA WATCH 3 ARRESTATA/ Saviano - 'ha offerto il suo corpo' : CAROLA RACKETE ARRESTATA, cosa rischia la CAPITANA Sea WATCH 3? La 31enne tedesca andrà ai domiciliari, le ultime notizie.

Sea Watch - Matteo Salvini non lascia scampo a Carola Rackete : "Cosa le faremo se non finirà a processo" : "Arrestata Carola Rackete, la nuova eroina del Partito democratico". Su Facebook Matteo Salvini "festeggia" sobriamente le manette ai polsi della capitana della Sea Watch, che non sapendo "come impiegare il suo tempo" ha deciso di "speronare nella notte la motovedetta Guardia di finanza. Ci sono i v

“Ti devono stuprare i neri”. L’uomo che ha insultato Carola Rackete si difende : “Ero ubriaco” : All'arrivo della Sea Watch al porto di Lampedusa, la comandante Carola Rackete (poi arrestata dalla Guardia di finanza) è stata accolta da insulti di ogni genere, rivolti - secondo quanto riporta il deputato del Pd Davide Faraone - dai "leghisti di Lampedusa". Insulti a cui si sono affiancati anche gli auguri di stupro. Uno di loro si difende: "Ero ubriaco, non sono leghista ma voto M5S".Continua a leggere