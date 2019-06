Carola Rackete arrestata De Falco | ex comandante Guardia costiera Va liberata

Sea Watch 3 - insulti choc sui social a Carola Rackete : «Spero che sti negri ti violentino» : Sea Watch 3 con a bordo 40 migranti è sbarcata a Lampedusa guidata dalla capitana Carola Rackete. La Lega di Lampedusa ha pubblicato un video in diretta sulla sua propria...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Lussemburgo - 'Liberate Carola Rackete' - 29 giugno - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. E' stata arrestata la capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete: l'opinione pubblica si divide, 29 giugno 2019,

Sea Watch - un'ombra sul padre di Carola Rackete : ex militare - si occupa di armi e sistemi anti-spionaggio : Il padre della pacifista pro-migranti capitana Carola Rackete è un pensionato di 74 anni. Si chiama Ekkehart Rackete ed è un ingegnere militare, ex ufficiale dell'esercito tedesco esperto in "sistemi di difesa" e consulente ben pagato nel settore militare privato. Basta andare sulla sua pagina Linke

Carola Rackete ha chiesto scusa alla Guardia di Finanza : Carola Rackete si è scusata con i finanzieri dopo il suo arresto, ammettendo di avere compiuto una manovra sbagliata nel tentativo di attracco al porto di Lampedusa. Lo riferiscono fonti della Sea watch. Le scuse sarebbero arrivate nella caserma della Guardia di finanza dove la capitana tedesca, ora ai domiciliari nel centro di accoglienza dell'isola, è stata trattenuta dalle 3 della notte scorsa alle 9 del mattino, nell'ufficio del ...

Carola Rackete - CHI È CAPITANA ARRESTATA/ Lei pacifista - il padre ricco con le armi : CAROLA RACKETE, chi è la CAPITANA della Sea Watch 3 ARRESTATA. Lei pacifista, invece il padre si è arricchito con le armi.

Sea Watch - di cosa è accusata e cosa rischia la capitana Carola Rackete : fino a ventidue anni di carcere per due reati : Resistenza a una nave da guerra e tentato naufragio. Sono questi i reati contestati dalla procura di Agrigento a Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata all’alba dopo aver violato l’alt della Guardia di Finanza ed essere entrata nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta delle Fiamme Gialle nel tentativo di arrivare in banchina. La capitana è al momento agli arresti domiciliari sull’isola di Lampedusa. Rackete è ...

Carola Rackete avrebbe chiesto scusa alla Guardia di Finanza : Carola Rackete si è scusata con i finanzieri dopo il suo arresto, ammettendo di avere compiuto una manovra sbagliata nel tentativo di attracco al porto di Lampedusa. Lo riferiscono fonti della Sea watch. Le scuse sarebbero arrivate nella caserma della Guardia di finanza dove la capitana tedesca, ora ai domiciliari nel centro di accoglienza dell'isola, è stata trattenuta dalle 3 della notte scorsa alle 9 del mattino, nell'ufficio del ...

Carola Rackete - chi è la capitana arrestata/ Polemica per il post di Mazzacurati - FI - : Carola Rackete, chi è la capitana arrestata la scorsa notte. E' Polemica per il post di Valentina Mazzacurati di Forza Italia

Sea Watch - la leghista Angela Maraventano : "Carola Rackete partita come un missile - voleva ammazzarli tutti" : Carola Rackete è "una criminale, io abito sul porto, ho visto tutto, questa nave è partita di corsa, come un razzo, voleva l'incidente, cercava di ammazzare qualcuno, va arrestata subito". Angela Maraventano, ex sindaco leghista di Lampedusa, ha denunciato ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del fo

De Falco : “Carola Rackete? L’ho apprezzata tantissimo” : Tra le decine di politiche che hanno raggiunto l'isola di Lampedusa nelle ultime ore per seguire da vicino gli sviluppi della nave Sea Watch 3 e dei 40 migranti rimasti a bordo per più di due settimane c'è anche il senatore Gregorio De Falco, ex M5S e ora passato al Gruppo Misto.De Falco, Ufficiale della Marina Militare, si era già espresso in supporto della Sea Watch e contro le politiche restrittive di Matteo Salvini e dell'esecutivo di ...

Carola Rackete - la filo-leghista Mazzacurati : “Delinquente - borderline - sciattona - rasta - puzzolente. Fa schifo” : Battibecco pepato a La Zanzara (Radio24) tra i conduttori della trasmissione, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, e Valentina Mazzacurati, 29enne emiliana originaria del Ruanda e simpatizzante della Lega. La donna, ex forzista e ed ex candidata alle comunali di Modena con una lista a sostegno della Lega, ha scatenato un putiferio sui social, per un suo post su Instagram contro le fattezze estetiche della capitana della Sea Watch, Carola Rackete. ...

Sea Watch : Carola Rackete è ai domiciliari. Lunedì incontrerà i magistrati : Carola Rackete, la comandante tedesca della nave Sea Watch 3, è ora agli arresti domiciliari. A un indirizzo che lei stessa ha indicato sull’isola, vi rimarrà fino a Lunedì, quando dovrebbe comparire davanti al giudice delle indagini preliminari di Agrigento chiamato a convalidare l’arresto in flagranza di reato eseguito questa notte dalla Guardia di finanza. Quando la donna, forzando l’alt imposto dalle autorità, ha portato la ...

Carola Rackete arrestata/ Sea Watch 3 - Salvini : 'Se la scarcerano verrà espulsa' : Carola Rackete arrestata, cosa rischia la capitana Sea Watch 3? La 31enne tedesca andrà ai domiciliari, Salvini: 'Pronto decreto di espulsione'

Sea Watch - Vittorio Feltri : "Carola Rackete non andrà in galera e sarà incoronata regina dei disubbidienti" : "Carola Rackete starà in galera venti minuti lordi poi sarà incoronata regina dei disubbidienti, tra gli applausi degli imbecilli". Non usa mezzi termini in un post su Twitter Vittorio Feltri nei confronti della capitana della Sea Watch arrestata con l'accusa di resistenza o violenza contro nave da