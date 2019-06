Carola agli arresti domiciliari | cosa rischia ora la capitana?

Sea Watch - Marco Travaglio con Matteo Salvini : " Carola Rackete viola tutte le norme sulla pelle dei migranti" : La Sea Watch guidata da Carola Rackete "ha viola to una serie innumerevole di norme italiane e internazionali, il che non le verrebbe consentito da alcuno Stato di diritto del mondo libero". Marco Travaglio , nel suo editoriale su Il Fatto quotidiano, si schiera dalla parte di Matteo Salvini : "Avrebbe

Judo - Europei 2019 : Carola Paissoni sconfitta agli ottavi da Pogorzelec in un incontro molto equilibrato : Si conclude con l’amaro in bocca e con molti rimpianti l’avventura di Carola Paissoni nel tabellone dei 70 kg ai Campionati Europei 2019 di Judo a Minsk. Nella capitale bielorussa è infatti appena andato in scena un ottavo di finale estremamente tattico e poco spettacolare in cui alla fine è stata la polacca Daria Pogorzelec ad ottenere la vittoria e la qualificazione per la finale della Pool D. La contesa si apre in maniera molto ...