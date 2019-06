Capolinea Italia | le azzurre fuori ai quarti tra gli applausi | l’Olanda vince di ‘testa’

sportfair

(Di sabato 29 giugno 2019) Grazie a due colpi di testa, l’Olanda passa aidi finale del Mondiale:tra gliSi interrompe aidi finale il sognono. Ledel calcio sono state fermate oggi pomeriggio dall’Olanda: sotto il caldo sole francese, le atlete del ct Bertolini nulla hanno potuto contro le campionesse europee. Dopo un buon primo tempo, nel quale lehanno avuto due occasioni d’oro, al rientro in campo dalla pausa le olandesi hanno dominato, impedendo all’di far continuare il sogno azzurro. Due colpo di testa mettono ko le: Miedema al 70′ e van der Gragt all’80’ hanno deciso il match, eliminando l’dalla rassegna iridata. Ledevono comunque essere soddisfatte del loro percorso e dello splendido risultato che hanno portato in alto il calcio femminile, regalando un ...

