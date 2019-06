Camerun-Ghana | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) Oggi sabato 29 giugno si gioca, match valido per lad’Africa. Le due squadre si fronteggiano a Ismailia (Egitto) in un match cruciale per le sorti del gruppo F, ilsi trova al comando con 3 punti dopo aver sconfitto la Guinea-Bissau mentre ilha pareggiato col Benin: da una parte i Leoni Indomabili che vanno a caccia della vittoria per ipotecare il primato nel gruppo, dall’altra le Stelle Nere che inseguono il colpaccio per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale evitando qualsiasi sorpresa. Con DAZN seguiIN, LIVE E ON DEMAND Il, allenato da Clarence Seedorf, dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 caratterizzato dal tridente offensivo composto da Ekambi, Chupo-Moting e Bassogog. Ildi James Appiah potrà beneficiare dell’estro offensivo di Jordan Ayew, sulla solidità di Asamoah ...

traditionsunday : @andrea5788 @Rickyrickyric89 ma guarda che gli italiani che andavano in Argentina si compravano il biglietto, aveva… - bwinItalia : New post: Camerun-Ghana, Seedorf il bis con le Stelle Nere -