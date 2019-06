Caldo senza precedenti | boom di ghiaccioli e gelati in Lombardia | vendite record

Caldo senza precedenti sull’Italia : “è allarme - siamo in piena emergenza climatica e c’è ancora chi non lo capisce” : “L’ondata di Caldo improvviso che stiamo vivendo in questi giorni mette in evidenza quanto sosteniamo ormai da anni: l’Italia e’ il Paese che più degli altri paga il prezzo di politiche scellerate sulle questioni ambientali“. E’ quanto sostengono, in una nota, Elena Grandi co-portavoce dei verdi e Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo dei Verdi, esponenti di Europa Verde, che ribadiscono la ...

Caldo africano - UECOOP : “Allarme per oltre 50mila senzatetto” : “Allarme per gli oltre 50mila senzatetto che sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane stanno affrontando all’aperto o con ripari precari la terribile ondata di Caldo africano che sta investendo l’Italia“: è quanto afferma UECOOP, l’Unione europea delle cooperative, in relazione al picco delle temperature di 40 gradi che si registra da nord a sud della Penisola. “L’assedio dell’afa sta creando una ...

Troppo Caldo - senzatetto muore davanti alla stazione di Milano : Un uomo di circa 60-70 anni e' stato trovato morto, questa mattina, nei giardinetti nei pressi della stazione Centrale. Al momento non sono stati trovati evidenti segni di violenza e la Polizia di Stato propende per un malore in attesa delle valutazioni medico-legali. Il corpo senza vita dell'uomo e' stato trovato alle 7.50 da un passante, in un'area verde in piazza Luigi di Savoia, sotto una pianta. In questi giorni ...

Milano : senzatetto morto davanti alla Stazione - forse malore per il Caldo : Un senzatetto è stato trovato morto questa mattina in piazza Luigi di Savoia, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Sul posto i mezzi del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne. Esclusi segni di violenza sul corpo: si sospetta un malore per il caldo, ma si attendono accertamenti. L'articolo Milano: senzatetto morto davanti alla Stazione, forse malore per il caldo sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo - Italia spaccata in due : Caldo africano senza precedenti al Nord e forti temporali al Sud : Previsioni Meteo – Mentre il Nord Italia “brucia” per l’eccezionale ondata di caldo africano in corso con temperature sempre più alte (stamattina le minime sono state altissime in tutto il settentrione), al Sud il clima è decisamente più mite. A Bari e Brindisi la temperatura attuale è di +30°C, in Sicilia abbiamo +31°C a Palermo e Catania, circa 5-6°C in meno rispetto alle temperature che contemporaneamente si stanno ...

Clima - tutti i DATI dell’ISPRA sul 2018 in Italia : Caldo senza precedenti e maltempo estremo con il ciclone “Vaia” : caldo, con nuovi record della temperatura media annuale e della media annuale della temperatura minima giornaliera, eventi meteorologici estremi – numerosi ed in alcuni casi eccezionali – che hanno interessato diverse aree del nostro Paese; queste le caratteristiche del Clima in Italia nel 2018, estratte dal Rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente “Gli Indicatori del Clima in Italia nel 2018”, da oggi ...

Ondata di Caldo e risorse idriche : “L’Italia può affrontare senza angosce l’estate torrida” : “E’ soddisfacente lo stato delle risorse idriche del Paese in apertura dell’annunciata estate torrida“: lo rende noto l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), precisando, però, che “l’analisi dei dati conferma il forte condizionamento della caratteristica “a macchia di leopardo”, assunta degli eventi meteo, come dimostrato anche dai recenti, violenti episodi ...

Arriva ondata di Caldo senza precedenti - gli esperti : «Più forte del 2003» : Sarà più intensa di quella del 2003, almeno potenzialmente. L’ondata di caldo africano che sta per Arrivare in Italia, con il suo apice tra giovedì e venerdì prossimi, potrebbe non avere, purtroppo, nulla da invidiare a quella di 16 anni fa, che peraltro si distinse per la sua lunga durata. L’allarme è del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, secondo il quale al Centronord – che sarà il più colpito da caldo e afa, mentre le ...

Previsioni Meteo - storica “onda africana” in arrivo : inizia una settimana di fuoco - Caldo senza precedenti : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sull’Italia sono impressionanti: dopo il maltempo estremo di Sabato con i violenti temporali che hanno colpito il Nord provocando decine di feriti in Emilia Romagna per la grandine e le raffiche di vento a 120km/h, e bombe d’acqua con picchi di oltre 110mm di pioggia in Lombardia dove le temperature sono crollate fino a +13°C in pianura, adesso ci apprestiamo a vivere un altro evento Meteo ...

Amici - Umberto Gaudino senza pudore : tutto nudo - come si copre nel punto più "Caldo" : Un vero e proprio delirio. Tutta "colpa" di Umberto Guadino, ballerino di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Un vero e proprio delirio scatenato da una foto che ha pubblicato su Instagram. Sfidando il senso del pudore, infatti, si è mostrato sostanzialmente nudo in una posi

Meteo : inizio di settimana Caldo ma senza eccessi. Aumentano i temporali di calore! : Risveglio decisamente più gradevole quest'oggi su tante regioni italiane rispetto alla scorsa infuocata settimana. L'alta pressione sub-tropicale sta mollando leggermente la presa a favore di...

Caldo senza precedenti in Corsica : Ajaccio arriva a +40 - 1°C - batte il record storico di Giugno e sfiora quello assoluto : Caldo record ieri, Venerdì 14 Giugno 2019, ad Ajaccio. Nella città natale di Napoleone, capoluogo della Corsica, la temperatura massima ha raggiunto i +40,1°C: non era mai arrivata così in alto nel mese di Giugno. Questa temperatura ha anche sfiorato il record storico assoluto della serie meteorologica di Ajaccio, che inizia nel 1949, ben 70 anni fa. La temperatura più alta mai registrata, infatti, è stata di +40,3°C il 26 luglio 1983, ...