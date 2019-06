Calciomercato Inter | il nuovo 11 di Conte tra acquisti e obiettivi secondo Gazzetta FOTO

Calciomercato Juventus - destini incrociati Kean-Icardi? Per i bookies non c’è l’Inter nel loro futuro… : Calciomercato Juventus – destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a ...

Calciomercato Inter - Nainggolan annuncia l’arrivo di Lukaku : L’Inter è molto attiva sul Calciomercato e si candida ad essere protagonista nelle prossima stagione, la dirigenza sta provando ad accontentare il tecnico Antonio Conte in ogni richiesta. Nel frattempo spunta un commento di Radja Nainggolan sul profilo Instagram di Romelu Lukaku, segno che la trattativa è vicina alla conclusione. L’attaccante belga del Manchester United ha pubblicato una foto della sua vacanza negli Stati ...

Calciomercato Inter - Agoumé è a Milano per le visite mediche : Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Lucien Agoumé all’Inter. Il calciatore, definito da molti il nuovo Pogba, è a Milano per svolgere le visite mediche. Classe 2002, il centrocampista arriva dal Sochaux per 4,5 milioni di euro. Intanto il suo agente Damiani è nella sede del club nerazzurro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.L'articolo Calciomercato Inter, Agoumé è a Milano per le visite mediche ...

Calciomercato Torino - idea Nainggolan : si tratta con l’Inter : Calciomercato Torino – Nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Torino e Inter vicine all’accordo per il trasferimento sotto di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non rientra nei piani di Antonio Conte per i suoi limiti caratteriali. I nerazzurri, che devono snellire la rosa e incassare prima del 30 giugno, sarebbero disposti a cedere il giocatore anche in prestito.L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Inter news/ Barella - i tempi si allungano - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news: per Lazaro tutto è ormai definito, accelerazioni anche per Lukaku e Dzeko in questo caldissimo fine giugno, Ultime notizie,.

Calciomercato giovedì 27 giugno : Juve-De Ligt - è fatta. Real su F.Ruiz. Inter - ecco Dezko e Lazaro : Calciomercato 27 giugno- ecco tutte le trattative di oggi 27 giugno. MILAN– Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, il PSG sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 20-25 milioni di euro più il cartellino di Areola per convincere i rossoneri a privarsi di Donnarumma. JUVENTUS– Accordo raggiunto con De Ligt. […] L'articolo Calciomercato giovedì 27 giugno: Juve-De Ligt, è ...

Calciomercato Inter news/ Dopo Lazaro - Lukaku e Dzeko : giorni caldi - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news: per Lazaro tutto è ormai definito, accelerazioni anche per Lukaku e Dzeko in questo caldissimo fine giugno, Ultime notizie,.

Il Calciomercato - tutte le trattative del giorno : i movimenti di Inter e Milan - super offerta ad El Shaarawy : L’Inter continua a lavorare senza sosta sul mercato. Definito l’arrivo di Stefano Sensi dal Sassuolo, grazie a Gravillon, si puntano Lukaku, Barella e Dzeko, con il nodo Nainggolan sempre sa sciogliere. Visita in sede ieri per Federico Pastorello, agente di Edoardo Vergani, promettente attaccante nerazzurro, inserito nella trattativa per Sensi. Il diciottenne ha chiesto di poter scegliere la propria destinazione, dando priorità ...

Calciomercato - le bombe della notte : incontro Genoa-Inter - l’Atletico piazza il colpo Joao Felix : Ultime trattative di Calciomercato in Serie A e non solo. Grande colpo dell’Atletico Madrid che ha acquistato dal Benfica l’attaccante Joao Felix, operazione da 120 milioni di euro e club spagnolo che si è assicurato un calciatore di grande prospettiva, clausola rescissoria da 350 milioni di euro. Inter e Genoa hanno parlato di Pinamonti, si valuta la cessione a titolo definitivo per il club nerazzurro per via di una ...

Calciomercato Inter - si insiste con il Manchester United per Lukaku : segnali d’apertura degli inglesi : La società nerazzurra ha pronta la prima offerta per Lukaku, che a prima vista soddisferebbe il Manchester United L’Inter fa sul serio per Romelu Lukaku, il club nerazzurro ha pronta la prima offerta da recapitare al Manchester United, proprietario del cartellino dell’attaccante belga che piace molto ad Antonio Conte. Il presidente Zhang ha intenzione di mettere sul piatto 70 milioni di euro, suddivisi in dieci di prestito ...

Calciomercato Inter - vicino l’accordo con l’Herta Berlino per Lazaro [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – Valentino Lazaro è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro avrebbe infatti trovato l’accordo per l’esterno austriaco per circa 20 milioni. Intanto in questa giornata di trattative anche l’agente di Borja Valero è stato Intercettato sotto la sede dell’Inter e ha escluso l’addio dello spagnolo, dato vicino al ritorno alla Fiorentina nei giorni ...

Calciomercato Inter – Che colpo sulla fascia! Arriva Valentino Lazaro : ecco i dettagli dell’affare con l’Hertha Berlino : L’Inter piazza un gran colpo di mercato aggiudicandosi l’esterno austriacoValentino Lazaro: trovato l’accordo con l’Hertha Berlino Valentino Lazaro è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo diversi giorni di trattative, Inter ed Hertha Berlino hanno finalmente trovato l’accordo. Le parti erano vicine, ma nessuna delle due sembrava voler cedere. I nerazzurri offrivano 20 milioni, il club tedesco ne voleva 25: come spesso accade in questi casi, ...

Calciomercato Inter NEWS/ Vergani al centro delle plusvalenze - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Sensi si avvicina ai nerazzurri, frenata per Lazaro. Tempi più lunghi anche per Dzeko e Barella, Ultime notizie,.

Calciomercato Inter - Lautaro Martinez : “Futuro?” Il padre spaventa i tifosi nerazzurri : Lautaro Martinez potrebbe rappresentare una delle poche certezze dell’attacco dell’Inter della prossima stagione. Tra il possibile addio di Icardi e qualche importante nome in entrata per il sostituto, l’argentino si sta disimpegnando molto bene in Coppa America con l’Albiceleste. Ma il padre dell’attaccante, già conosciuto in passato per essere andato contro Spalletti, ha spaventato i tifosi nerazzurri in ...