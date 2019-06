Calciomercato Fiorentina | Commisso porta soldi ed entusiasmo | la lista degli obiettivi

calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019)alle stelle per ladopo l’arrivo di Rocco. Ora è il momento di pensare al. Pradè e Montella hanno già pianificato le prime mosse per rinforzare una squadra salvatasi solo all’ultima giornata nella scorsa stagione. Sarà mini-rivoluzione in casa viola con Lafont, che ha già salutato la compagnia, direzione Nantes. Il nuovo portiere potrebbe essere Dragowski, rientrato dal prestito all’Empoli, ma non si esclude l’acquisto di un altro numero uno. Cambi in vista anche sulle corsie e in mezzo al campo. Lasceranno la viola Laurini e Veretout.farà di tutto per tenere Chiesa e costruirgli attorno una grande squadra che possa lottare per l’Europa. In partenza anche Simeone, deludente nello scorso campionato. Il grande colpo viola arriverà probabilmente in attacco. ...

