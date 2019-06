Calcio femminile | Mondiali 2019 | l’Italia piange contro l’Olanda ma ha vinto la sua

Milena Bertolini : “L’Italia ha fatto un Mondiale eccezionale : il Calcio femminile ora sarà diverso” : L’Italia si è dovuta arrendere all’Olanda nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre hanno tenuto testa alle Campionesse d’Europa per 70 minuti prima di crollare sotto due colpi di testa delle rivali che nel finale sono uscite grazie a una tecnica migliore e una maggiore freschezza atletica. Il CT Milena Bertolini ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Queste ragazze hanno fatto ...

Mondiali di Calcio femminile - Barbara Bonansea chiara : “speriamo che tutti continuino a seguirci adesso” : La giocatrice azzurra ha espresso il proprio dispiacere per la sconfitta con l’Olanda, ma ha chiesto che il movimento italiano continui a seguire il calcio femminile E’ finito un sogno per l’Italia, le azzurre lasciano il Mondiale di calcio femminile ai quarti di finale, perdendo per 2-0 contro una cinica Olanda. AFP/LaPresse Le ragazze di Milena Bertolini escono comunque a testa alta, come ribadisce Barbara Bonansea ai ...

Mondiali di Calcio femminile : calendario - orari e dirette tv. Italia eliminata dall'Olanda : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

L’Italia è stata eliminata dai Mondiali di Calcio femminile : È stata battuta 2-0 dall'Olanda nei quarti di finale, ma per la Nazionale il torneo si conclude senza rimpianti

Mondiali di Calcio femminile - il ct Bertolini consola le sue ragazze : “le lacrime ci stanno ma…” : Il ct della Nazionale Italiana femminile ha parlato dopo il ko con l’Olanda, costato l’eliminazione dal Mondiale L’Italia esce a testa alta dal Mondiale di calcio femminile, le azzurre cedono 2-0 all’Olanda e dicono addio al sogno semifinale. Niente da fare per le ragazze del ct Bertolini, in lacrime dopo il triplice fischio finale per un risultato durissimo da accettare, soprattutto dopo il bel primo tempo ...

Mondiale femminile – Italia-Olanda 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Miedema incontenibile - si salva Guagni [FOTO] : Italia-Olanda, pagelle – Si è appena conclusa Italia-Olanda, quarto di finale del Mondiale femminile. L’Italia saluta la competizione a testa comunque alta. Le olandesi vincono 2-0. In alto la FOTOGALLERY. Italia (4-3-3): Giuliani 6.5; Guagni 6.5, Gama 6, Linari 6, Bartoli 6 (46′ Boattin 5); Galli 5.5, Giugliano 5.5, Cernoia 5; Bergamaschi 5 (75′ Serturini 5), Giacinti 6, Bonansea 5 (55′ Sabatino 5). Olanda ...

VIDEO Italia-Olanda 0-2 - Highlights - gol e sintesi Mondiali Calcio femminile. Decisivi i colpi di testa di Miedema e van der Gragt : Finisce il sogno dell’Italia del calcio femminile ai Mondiali: ai quarti di finale passa l’Olanda, che si impone per 0-2, va in semifinale e stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Decisive le reti di testa di Miedema e van der Gragt nella ripresa. Di seguito le immagini salienti della sfida odierna. Highlights Italia-Olanda 0-2 IL VANTAGGIO DI Miedema What a header! #Miedema #Ned pic.twitter.com/3W27NT5otb — World ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Olanda 0-2 - Miedema e van der Gragt affossano le azzurre nei quarti di finale : A Valenciennes (Francia), in una giornata caldissima, termina l’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile nei quarti di finale dei Mondiali 2019. L’Italia, infatti, è stata sconfitta dall’Olanda, campione d’Europa in carica, con il punteggio di 2-0, frutto delle realizzazioni di Vivianne Miedema al 70′ e di Stefanie van der Gragt all’80’. Orange che, sfruttando una condizione fisica migliore ...

LIVE Germania-Svezia - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : si decide l’ultima semifinalista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV – Classifica marcatrici Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Svezia, ultimo quarto di finale dei Mondiali di calcio femminili 2019, che si giocherà alle ore 18:30 al Roazhon Park di Rennes (Francia). Il direttore del match sarà la francese Stephanie Frappart, che verrà assistita dalle connazionali Manuela Nicolosi e Michelle O ...

Mondiali di Calcio femminile : semifinale e futuro - le azzurre vogliono tutto : Può darsi che i quarti fossero un sogno per l’Italia qualificata ai Mondiali dopo vent’anni, ma ora che le azzurre sono davanti all’Olanda la fame di successo sembra triplicata. E specchiarsi in un’avversaria che ha fatto la nostra stessa strada, in tempi molto recenti, e si presenta qui da campione d’Europa non fa che aumentare la voglia. Il giugn...

VIDEO Italia-Olanda - vigilia rovente a Valenciennes : le azzurre cercano l’impresa ai Mondiali di Calcio femminile : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Italia-Olanda, quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Valenciennes (Francia) alle ore 15.00 per inseguire un’impresa: battere le Campionesse d’Europa, qualificarsi alle semifinali e staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di Milena Bertolini sono cariche per una partita che può scrivere la storia del nostro movimento, ...

L'Italia ai Mondiali di Calcio femminile : calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

LIVE italia-Olanda - Mondiali Calcio femminile in DIRETTA : azzurre - serve l’impresa per cambiare la storia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di italia-Olanda (29 giugno) – La presentazione di italia-Olanda – Le probabili formazioni di italia-Olanda – I precedenti tra Italia e Olanda Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE italia-Olanda, quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre vanno a caccia dell’impresa quest’oggi a Valenciennes (ore 15.00), affrontando le ...

Italia-Olanda - quarto di finale Mondiali Calcio femminile in diretta su Rai1 e Sky : Il quarto di finale dei Mondiali di calcio femminile, in corso in Francia, Italia-Olanda, in programma oggi, sabato 29 giugno, con calcio di inizio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta da Valenciennes da Rai e Sky. Si tratta di un quarto di finale storico per entrambe le Nazionali: l'Olanda, campione d'Europa in carica (titolo conquistato nel 2017), non era mai arrivata così in alto in un Mondiale, l'Italia, invece, che i quarti li aveva ...